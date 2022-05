Trading-Chance VERBIO: Hoch spekulativ … und hoch spannend!

Werbung

Anfang April hatten wir mit einer Trading-Chance auf VERBIO hervorragende Gewinne mitnehmen können. Jetzt hat sich der Aktienkurs halbiert. Aber die Gründe hierfür bergen auch eine erneute Long-Chance für risikofreudige Trader.

Am 29. April hob der europaweit größte Hersteller von Biokraftstoffen VERBIO seine 2022er-Gewinnprognose bereits zum zweiten Mal an. Am selben Tag brach der Kurs haltlos weg. Was indes nicht an der angehobenen Prognose lag. Denn am gleichen Tag forderte die Bundesumweltministerin, dass der Anteil an Bioenergie, die aus Nahrungs- und Futtermitteln hergestellt wird, deutlich verringert werden müsse. Der zweite Crash kam dann im Verlauf dieser Woche, nachdem aus dem Entwicklungsministerium sogar die Forderung kam, die Herstellung solcher Bioenergie zu verbieten. Fällt VERBIO jetzt gegen null?

Die Frage ist, in wie weit VERBIO eigentlich betroffen ist

Das mögen diejenigen befürchten, die diese Aktie wie eine heiße Kartoffel fallen ließen. Aber VERBIO parierte diese Forderungen mit der Feststellung, dass die gesetzlichen Vorgaben bereits seit Jahresbeginn eine nur minimale Beimischung von Nahrungsmittelrohstoffen vorsehen und man im Fall der Verwendung von Getreide nur minderwertiges Material verarbeite, das zur Herstellung von Nahrungsmitteln ungeeignet ist. Das wurde bereits am 29. April klar betont … aber die Aktie fiel weiter. Die Befürchtung mag sein, dass die Politik möglichweise alles über einen Löffel barbieren und VERBIO dadurch trotzdem in Schwierigkeiten geraten könnte. Aber:

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie ist jetzt derart massiv eingebrochen, dass dieses Risiko womöglich schon großenteils eingepreist ist. Zumal VERBIO mittlerweile auch in den USA produziert und dabei ist, auch bislang nicht nutzbare Reststoffe zur Energiegewinnung heranzuziehen. Gut möglich also, dass dieser Crash die Sache heißer kocht, als sie am Ende gegessen wird. Hinzu kommt, dass die VERBIO-Aktie in einer mittelfristig relevante, bis Anfang 2021 zurück reichende Supportzone aufgesetzt und diese erst einmal gehalten hat, wie der vorstehende Chart auf Wochenbasis zeigt.

Der Stop Loss ist klar zu definieren, die Luft nach oben könnte weit reichen

Trotzdem ist ein solcher, erneuter Trade nur etwas für erfahrene Akteure mit guten Nerven. Die Volatilität ist hoch, die Nerven der Marktteilnehmer liegen ohnehin mit Blick auf den Gesamtmarkt blank. Daher kann diese bisherige Verteidigung wichtiger Unterstützungen, die wir in diesem zweiten Chart auf Tagesbasis noch einmal im Detail sehen, funktionieren, muss aber nicht. Hoch spekulativ ist ein solcher Trade also auf alle Fälle … aber auch hoch spannend.

Quelle: marketmaker pp4

VERBIO hatte die mittelfristig wichtige Unterstützungszone zwischen 41,42 und 46,08 Euro präzise ausgelotet und ist am Donnerstagabend aus diesen Supportbereich wieder nach oben herausgelaufen. Das ist schon mal gut und böte mit Blick auf die auf kurzfristiger Ebene markant überverkaufte Markttechnik grundsätzlich eine gute Basis für eine Rallye. In einem derart nervösen Umfeld wäre es aber dennoch jederzeit möglich, dass VERBIO nach unten ausbricht, auch, wenn das dann eine klare Übertreibung nach unten wäre, daher sollte man einen solchen Trade mit einem gezielt niedrigen Hebel angehen.

Wir haben dafür ein Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten HSBC herausgesucht, das ein Bezugsverhältnis von 1:1 und einen Basispreis/K.O.-Level von 25,541 Euro hat. Daraus errechnet sich ein Hebel von knapp 2, das ist bei dieser Volatilität allemal ausreichend. Dieses Long-Zertifikat hat eine unbegrenzte Laufzeit und die WKN TT4T5G.

Den Stop Loss würden wir knapp unter die jetzt verteidigte Supportzone bei 39,50 Euro in der Aktie ansetzen, das entspräche einem Kurs im Long-Zertifikat WKN TT4T5G von ca. 14,00 Euro.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 61,49 Euro, 70,30 Euro, 88,10 Euro

Unterstützungen: 46,08 Euro, 43,80 Euro, 41,42 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf VERBIO

Basiswert VERBIO WKN TT4T5G ISIN DE000TT4T5G5 Basispreis 25,541 Euro K.O.-Schwelle 25,541 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 1,97 Stop Loss Zertifikat 14,00 Euro

