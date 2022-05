ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Vertrag

ASMALLWORLD unterstützt Swiss Property bei der Lancierung der Kempinski Residences The Creek in den Vereinigten Arabischen Emiraten Zürich, 16.05.2022 – ASMALLWORLD-Kunde, Swiss Property UAE, hat mit Kempinski Hotels einen Vertrag zu den neuen Kempinski Residences The Creek in Dubai unterzeichnet, die voraussichtlich 2024 eröffnet werden. ASMALLWORLD hat Swiss Property UAE in den letzten 9 Monaten bei diesem Projekt beraten und bei der Aushandlung des Managementvertrags mit Kempinski eine Schlüsselrolle gespielt. ASMALLWORLD Hospitality-Kunde Swiss Property UAE hat mit Kempinski Hotels einen Vertrag zur Eröffnung der neuen Kempinski Residences The Creek in Dubai unterzeichnet. Swiss Property wurde bei dieser Transaktion von ASMALLWORLD beraten und hat eine wichtige Rolle bei der Aushandlung des Managementvertrags zwischen den beiden Parteien gespielt. Die neuen Kempinski Residences The Creek werden über 285 elegante Apartments mit einem bis vier Schlafzimmern verfügen, und einen spektakulären Blick auf eine der wenigen Naturlandschaften der VAE verfügen. Das in Al Jaddaf am Ufer des Dubai Creek gelegene Projekt umfasst zwei markante Gebäude, welche an die schroffen Formationen eines Wadis erinnern, sowie grosszügige, für Familien geeignete Aussenbereiche und malerische Aussicht auf die Skyline von Dubai und Ras Al Khor Naturschutzgebiet. Die Wohnungen werden umgeben sein von gepflegten Gärten, schattigen Pavillons, Spielbereichen für Kinder, einem Swimmingpool, Padel-Tennis-, Beachvolleyball- und Basketballplätzen sowie reichlich Platz für andere Freizeitaktivitäten im Freien. Im Inneren werden die Eigentümer Zugang zu einem grosszügigen Fitnessstudio mit Blick auf die umliegenden Gärten haben, sowie ein privates Kino und ein Clubhaus nutzen können, welches als Drehscheibe für die Nachbarschaft fungieren wird. Die Apartments in den Kempinski Residences The Creek werden voraussichtlich ab Ende 2024 bezugsbereit sein. Weitere Informationen über The Kempinski Residences The Creek, Dubai, finden Sie auf der offiziellen Website:

https://www.kempinski.com/en/hotels/press-room/mindful-living-in-dubai-kempinski-to-manage-luxurious-residences/ Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Über Swiss Property Swiss Property wurde als Boutique-Immobilienentwickler gegründet und verwendet einen einzigartigen Ansatz, um erstklassige, moderne Immobilienobjekte mit ausgewogener Harmonie von Design, Kunst, Raffinesse und Technik zu schaffen. Swiss Property begleitet den gesamten Lebenszyklus jeden Projekts, von der strategischen Grundstücksakquisition über die Gestaltung, Planung und den Bau bis hin zu Marketing und Verkauf. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und gilt seitdem als innovativer Boutique-Immobilienentwickler, der für jedes Objekt eine einzigartige Mischung aus Design-Know-how, Marktreife und modernem Bewusstsein bringt. Über Kempinski Kempinski Hotels wurde 1897 gegründet und ist Europas älteste Luxushotelgruppe. Kempinskis reiches Erbe an vorzüglichem, persönlichem Service und hervorragender Gastfreundschaft wird durch die Exklusivität und Individualität seiner Hotels ergänzt. Heute betreibt die Kempinski-Gruppe 81 Hotels und Residenzen in 34 Ländern und hat derzeit weltweit mehr als 26 prestigeträchtige Projekte in der Entwicklung. Jedes Fünf-Sterne-Hotel spiegelt die Stärke und den Erfolg der Marke Kempinski wider, ohne ihr Erbe aus den Augen zu verlieren; Jedes Hotel garantiert die Qualität, die Gäste von Kempinski erwarten, und nimmt gleichzeitig die kulturellen Traditionen seines Standorts auf. Das Portfolio umfasst historische Wahrzeichen, preisgekrönte urbane Lifestyle-Hotels, herausragende Resorts und prestigeträchtige Residenzen. Kempinski ist Gründungsmitglied der Global Hotel Alliance (GHA), der weltweit größten Allianz unabhängiger Hotelmarken. www.kempinski.com www.ghadiscovery.com Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network ‘ASMALLWORLD’, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1’000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

