DGAP-News: WashTec AG: Veränderung im Aufsichtsrat der WashTec AG (deutsch)

WashTec AG: Veränderung im Aufsichtsrat der WashTec AG

16.05.2022

Herr Große-Allermann und Herr Dr. Hein kandidieren nach zehnjähriger erfolgreicher und prägender Tätigkeit nicht mehr für den Aufsichtsrat der WashTec AG Beide Herren wurden am 10. Mai 2012 von der Hauptversammlung in den WashTec-Aufsichtsrat gewählt und blicken somit auf eine zehnjährige WashTec-Erfolgsgeschichte zurück, die Sie engagiert mit Rat und Tat als aktive Aufsichtsräte mitgestaltet haben. Besondere Meilensteine dieser Erfolgsgeschichte sind: - Der Umsatz wuchs seit Ende 2011 organisch von Mio. EUR 290 auf Mio. EUR 430, d.h. um rund 50% - Das EBIT hat sich im gleichen Zeitraum von Mio. EUR-10 auf rund Mio. EUR 47 nachhaltig verbessert - Der Börsenkurs stieg von rund EUR 7 im Jahr 2011 auf aktuell rund EUR 50 und hat sich somit versiebenfacht "Zusätzlich galt es neue Weltkrisen zu bewältigen: die Finanzkrisen 2008/2009, die Konjunktur- und Corona-Krise ab 2019, die Lieferkettenkrise ab 2021, die explodierenden Material- und Energiekosten und aktuell der Ukraine-Krieg. All diese Krisen wurden von WashTec auch dank der professionellen Unterstützung von Herrn Große-Allermann und Herrn Dr. Hein gemeistert. Gerade die beiden scheidenden Aufsichtsräte haben mit Ihrer hohen Fach- und Sozialkompetenz maßgeblich zum Gesamterfolg von WashTec in den letzten zehn Jahren beigetragen. Für diese Gesamtleistung spreche ich Ihnen im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands höchste Anerkennung und Wertschätzung aus", so Herr Dr. Günter Blaschke, Aufsichtsratsvorsitzender der WashTec AG in seiner Laudatio. Neue Mitglieder im Aufsichtsrat der WashTec AG Die Hauptversammlung der WashTec AG hat am heutigen Montag mit Peter Wiedemann und Heinrich von Portatius zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat berufen.

Peter Wiedemann, Jahrgang 1959, ist Vorstand der RATIONAL AG. Er absolvierte sein Maschinenbaustudium mit Abschluss Diplom-Ingenieur (Univ.) an der Technischen Universität München und begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 1988 bei der Rational GmbH, Landsberg am Lech, wo er zunächst als Ingenieur in der Produktentwicklung tätig war. Nach einigen verschiedenen Stationen im Unternehmen, davon auch im Ausland, verantwortete Herr Wiedemann seit 1996 als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Technik und wurde im Rahmen des Börsengangs 2000 zum Technikvorstand (CTO) der RATIONAL AG berufen. Bildlink:

Heinrich von Portatius, Jahrgang 1978, ist Vorstand der Paradigm Capital AG. Er schloss sein Studium an der University of Oxford (University College), Oxford, UK, mit einem Bachelor of Arts in Modern History ab. 2009 erwarb er einen MBA der Columbia Business School, Columbia University, New York, USA. Seine berufliche Laufbahn begann er im Jahr 2001 als Analyst bei einem Venture Capital Fonds in Deutschland. Seit 2009 ist Herr von Portatius bei der Paradigm Capital AG, Grünwald, tätig und seit 2017 zum Vorstand (CFO & COO) berufen. Herr Dr. Liebler und Herr Dr. Selent wurden für eine neue Amtsperiode von fünf Jahren wiedergewählt