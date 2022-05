DGAP-News: ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG wächst im 1. Quartal 2022 (deutsch)

ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG wächst im 1. Quartal 2022 ^ DGAP-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG wächst im 1. Quartal 2022 17.05.2022 / 10:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * Neugeschäft legt im Händlergeschäft und bei E-Bikes zu * Inflation und Zinsanstieg erzeugen Kostendruck Hamburg, den 17. Mai 2022. Die ALBIS Leasing AG, (WKN: 656940, ISIN: DE0006569403), Hamburg, ist im Neugeschäft gut ins Geschäftsjahr 2022 gestartet. Im ersten Quartal des Jahres ist das Neugeschäft um 19 Prozent auf ein Volumen von 24 Mio. Euro gewachsen. Im Wesentlichen wurde das Wachstum getragen vom E-Bike-Geschäft, das sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht hat, sowie einer Erholung des Kerngeschäfts mit Händlern und Herstellern um 13 Prozent. In dem starken Wachstum spiegelt sich die hohe, auch staatlicherseits geförderte Nachfrage nach E-Bikes wider. Die Anzahl neu abgeschlossener Verträge ist überproportional auf 4.896 (Vorjahresquartal: 2.309) gestiegen. Das Geschäft mit Händlern und Herstellern blieb jedoch aufgrund der Lieferketten-Probleme hinter der Planung zurück. Angesichts der durch den Ukraine-Krieg erschwerten Rahmenbedingungen geht die ALBIS von einer Eintrübung der Konjunktur in den nächsten Monaten aus. Dies könnte sich auch im Neugeschäft der ALBIS spätestens in der zweiten Jahreshälfte widerspiegeln. Denn die deutlich anziehende Inflation und stark steigende Zinsen verstärken den Kostendruck und die Risikolage bei vielen ihrer Kunden. "Für das Gesamtjahr 2022 gehen wir dennoch von einem leicht steigenden Neugeschäft mit unseren Händlerkunden aus", sagt Sascha Lerchl, Vorstandssprecher der ALBIS. Um die ALBIS zukünftig noch stärker an den Partnern und Kundenbedürfnissen auszurichten und damit auch das Kerngeschäft mit Händlern und Herstellern weiter auszubauen, wurde bereits Anfang des neuen Geschäftsjahres 2022 das Transformationsprojekt "Zukunftsoffensive 2023+" gestartet. Dieses reicht von der strategischen Schärfung des Geschäftsmodells über die Ausrichtung der gesamten Organisation an den Kundenbedürfnissen bis zu einer darauf aufbauenden Effizienzsteigerung des Betriebsmodells. "Unser Ziel ist die Stärkung der Partner- und Kundenorientierung und damit verbunden der Ausbau unserer Marktpositionierung", so Lerchl. --------------------------------------------------------------------------- 17.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1354441 Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit über 30 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Etwa 130 Mitarbeiter, darunter über 50 spezialisierte Vertriebsmitarbeiter, beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf, E-Commerce-Lösungen und Rahmenverträgen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften. Innovationskraft, Nachhaltigkeit und Kundennähe gehören zu den Leitwerten der ALBIS Leasing Gruppe. Nicht umsonst zählt das Unternehmen zu den TOP-Leasinggesellschaften in Deutschland. Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1354441 17.05.2022 °