Sonova erhöht die Dividende

Der Schweizer Hörsystemhersteller Sonova Holding AG (ISIN: CH0012549785) will eine Dividende von 4,40 Franken (ca. 4,21 Euro) ausschütten. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre eine Dividende von 3,20 Franken. Damit wird die Dividende um 37,5 Prozent angehoben.

Beim aktuellen Börsenkurs von 342 Franken (ca. 327 Euro) liegt die derzeitige Dividendenrendite somit bei 1,29 Prozent. Die Generalversammlung findet am 15. Juni 2022 statt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt voraussichtlich ab dem 21. Juni 2022. Ab dem 17. Juni 2022 werden die Aktien ex Dividende gehandelt.

Der Umsatz der Sonova Gruppe stieg im Geschäftsjahr 2021/22 um 29 Prozent in Lokalwährungen bzw. 29,3 Prozent in Schweizer Franken auf 3,36 Mrd. Franken, wie am Dienstag weiter mitgeteilt wurde. Der bereinigte Betriebsgewinn vor akquisitionsbedingten Abschreibungen (EBITA) belief sich auf 844,4 Mio. Franken, ein Plus von 39,3 Prozent in Lokalwährungen bzw. 40 Prozent in Schweizer Franken. Der bereinigte Gewinn pro Aktie legte in Lokalwährungen um 39,6 Prozent und in Schweizer Franken um 38,7 Prozent auf 10,76 Franken zu. Der Konzern erwartet für 2022/23 einen Anstieg des konsolidierten Umsatzes um 17 Prozent bis 21 Prozent und ein Wachstum des bereinigten EBITA im Bereich von 12 Prozent bis 18 Prozent, jeweils unter Annahme konstanter Wechselkurse.

Sonova mit Sitz in Stäfa in der Schweiz ist ein Hersteller von Hörgeräten, Implantaten oder auch drahtlosen Kommunikationslösungen. Zu den Marken gehören Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics oder auch AudioNova. Der Konzern beschäftigt über 16.700 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de