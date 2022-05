DEXCOM - Was für ein Absturz

DexCom Inc. - WKN: A0D9T1 - ISIN: US2521311074 - Kurs: 307,680 $ (Nasdaq)

Die Aktie von DexCom legte in den letzten Jahren eine mehr als beeindruckende Rally aufs Parkett. Im November 2009 kostete die Aktie im Tief gerade einmal 1,36 USD. 13 Jahre später markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 659,45 USD. Sie kletterte in diesem Zeitraum also um über 48.000 %.

Seit diesem Allzeithoch befindet sich die Aktie allerdings im Sturzflug. In der letzten Woche setzte sie auf der Unterstützung bei 306,71 USD auf und setzte damit auf eine längerfristige innere Trendlinie zurück. Auf diesem Unterstützungsbereich startete am 12. Mai ein Erholungsversuch, der aber nach einem Hoch bei 339,19 USD wieder vollständig abverkauft wurde. Heute behauptet sich der Wert in der Eröffnung über diesem Unterstützungsbereich.

Kritische Situation

Gelingt der Dexcom-Aktie ein Ausbruch über 339,19 USD, dann ergäbe sich ein Signal für eine größere Erholung. Die Aktie könnte dann zunächst bis etwa 365,73 EUR ansteigen. Später wären sogar Gewinne in Richtung des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch bei aktuell 502, 94 EUR möglich.

Sollte der Wert aber den Unterstützungsbereich um 306,71 USD stabil durchbrechen, dann würde eine Fortsetzung der dynamischen Abwärtsbewegung der letzten Monate drohen. Ein Abverkauf in Richtung 260-255 USD und damit an den langfristigen Aufwärtstrend wäre möglich.

Fazit: Die Dexcom-Aktie befindet sich in einer kritischen Situation. An dieser Stelle ist ein CRV-Trade auf der Longseite möglich. Denn eine Position lässt sich eng absichern, aber die Trefferquote ist bei solchen Trades immer gering.

DexCom Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)