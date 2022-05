Trading-Chance Shop Apotheke: Trendwende in Arbeit

Werbung

Alles steht und fällt bei der Shop Apotheke-Aktie mit dem sogenannten „E-Rezept“. Dessen verschobene Einführung hat die Aktie massiv gedrückt, doch jetzt mehren sich die Signale, dass es bald soweit sein wird … und das würde für diese Aktie einiges an Aufwärtspotenzial bedeuten.

Online-Apotheken zeigen seit Jahren stetig steigende Umsätze. Aber ein Problem bleibt: Für rezeptpflichtige Medikamente muss der Kunde das Rezept einreichen. Und da das bislang nur in Papierform vorliegt, muss es umständlich per Brief übersendet werden. Ein Weg, der seine Zeit dauert und aufwändig ist, daher weichen die meisten Kunden dann doch auf die Apotheke vor Ort aus. Mit dem E-Rezept wird sich das ändern.

Großes Umsatz- und Gewinnpotenzial wird erschlossen

Beim E-Rezept lässt sich ein Code scannen, der unmittelbar beim Bestellvorgang an die Online-Apotheke geht. Sobald das flächendeckend möglich ist, kann der Bereich der rezeptpflichtigen Medikamente voll erschlossen werden und Umsatz und Gewinn spürbar steigern. Das E-Rezept sollte ursprünglich schon Ende 2021 kommen, wurde dann aber immer wieder verschoben. Anleger, die auf dessen Einführung und Effekt bei der Shop Apotheke-Aktie gesetzt hatten, stiegen in Scharen aus. Denn bislang operiert das niederländische Unternehmen noch in der Verlustzone. Aber selbst ohne das E-Rezept bewegt sich das Unternehmen sukzessive in Richtung Gewinnzone. Im Zuge der am 5. Mai vorgelegten Quartalszahlen bestätigte die Shop Apotheke ihr Ziel, im Gesamtjahr 2022 bei der operativen Marge im Bereich zwischen -1,5 und +1,5 Prozent zu liegen. Mit dem E-Rezept würde sich das markant zum Positiven verändern.

Die Bullen zeigen sich jetzt hartnäckig

Das Potenzial ist da, alleine, es fehlt das E-Rezept. Am 10. Mai wurde der Versuch, die seit März laufende Bodenbildung mit einem Ausbruch über die Charthürde bei 91,95 Euro abzuschließen, durch die Meldung verhindert, dass es weiterhin keinen Starttermin für das E-Rezept gäbe. Doch mittlerweile wird gemeldet, dass man jetzt den September als Starttermin anpeilt. Gut möglich, dass die Anleger das dann aktivierte, große Potenzial für Umsatz und Gewinn bereits im Vorfeld einpreisen … die Aktie wäre jetzt zumindest dran, die Aufwärtswende abzuschließen. Sie sehen es im Chart:

2022_05_20_SAE.png · Quelle: marketmaker pp4

Mehrfach schon wurde versucht, die Nackenlinie der Bodenbildung bei 91,95 Euro zu bezwingen. Anfang April misslang das derart deutlich, dass zunächst das bisherige Jahrestief knapp über 65 Euro getestet wurde, bevor die Käufer zurückkamen. Aber auch, wenn diese Meldung über den fehlenden E-Rezept-Starttermin am 10. Mai einem immensen Selloff nach sich zog: Diesmal bleiben die Käufer hartnäckig, die Aktie klopft immer wieder an diesen Widerstand. Und nachdem die Aktie am Donnerstag genau auf Höhe der im Chart blau gehaltenen 20-Tage-Linie als der nächstgelegenen Supportlinie nach oben zog, steigen die Chancen, dass es zeitnah zu einem solchen Befreiungsschlag kommen könnte.

Risikofreudige Trader stellen sich jetzt auf die bullische Seite

Natürlich würde, wer vorsichtiger agieren will, darauf warten, bis die Shop Apotheke diese Linie bei 91,95 Euro eindeutig und auf Schlusskursbasis überboten hat. Aber ein risikofreudiger Trader würde deshalb bereits jetzt das Bullen-Lager verstärken, weil es gut sein kann, dass ein gelungener Ausbruch einen blitzschnellen, weitreichenden Kurssprung auslöst, alleine, weil dann überrollte Stop Loss-Levels der Leerverkäufe diese zum Eindecken zwingen und dies die Aufwärtsbewegung intensivieren würde. Wichtig ist dabei aber angesichts der immensen Volatilität der Aktie, die Sache mit einem nicht zu hohen Hebel anzugehen.

Wir stellen dafür ein Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten BNP Paribas vor, das mit seinem Basispreis & K.O.-Level von 55,233 Euro einen Hebel von knapp 2,5 ausweist. Einen Stop Loss würden wir im Bereich der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie ansiedeln, das wäre in der Aktie ein Niveau um 74 Euro, auf das Long-Zertifikat bezogen ein Kurs von ca. 1,98 Euro. Die WKN dieses BNP Paribas-Zertifikats auf die Shop Apotheke lautet PD1V25.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 91,95 Euro, 97,12 Euro, 115,71 Euro, 117,70 Euro

Unterstützungen: 74,00 Euro, 69,94 Euro, 65,28 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Shop Apotheke

Basiswert Shop Apotheke WKN PD1V25 ISIN DE000PD1V250 Basispreis 55,233 Euro K.O.-Schwelle 55,233 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 2,46 Stop Loss Zertifikat 1,98 Euro

