DGAP-News: DIC Asset AG vermietet über 11.200 qm Bürofläche (deutsch)

DIC Asset AG vermietet über 11.200 qm Bürofläche ^ DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien DIC Asset AG vermietet über 11.200 qm Bürofläche 23.05.2022 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Presseinformation DIC Asset AG vermietet über 11.200 qm Bürofläche * Nachhaltig hohe Vermietungsleistung von Büroflächen * Mieter binden sich langfristig an den Bürostandort in Eschborn * Objektqualität und -ausstattung sowie die Betreuung des DIC-Teams waren entscheidend Frankfurt am Main, 23. Mai 2022. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen erzielt mehrere Vermietungserfolge von insgesamt rund 11.200 qm in Büroimmobilien in Eschborn nahe Frankfurt. Sie befinden sich im Portfolio eines Spezial-AIF der "Office Balance"-Reihe der DIC. Dem Frankfurter Vermietungsteam der DIC ist es unter anderem gelungen, den im Loftwerk im Helfmann-Park 7 ansässigen europäischen Paymentdienstleister zu überzeugen, sich langfristig an den Standort zu binden und sich flächenmäßig zu vergrößern. Der Mieter hat den bestehenden Mietvertrag über 4.900 qm verlängert und weitere Bürofläche über 2.600 qm langfristig neu angemietet. Zudem hat das Team einen neuen Mietvertrag mit einem Marketing-Unternehmen über 260 qm abgeschlossen. Das DGNB-Gold zertifizierte Bürogebäudeensemble bleibt mit diesen Vermietungen und weiteren bonitätsstarken Bestandsmietern komplett belegt. In zwei Bürogebäuden im Süden Eschborns kam es zu weiteren langfristigen Mietvertragsunterzeichnungen. Im siebengeschossigen Objekt in der Mergenthalerallee 15-21 haben zwei Bestandsmieter den Mietvertrag über insgesamt 2.680 qm verlängert, ein japanisches Unternehmen hat 328 qm neu angemietet. In der Immobilie in der Rahmanstraße 11 in Eschborn-Süd profitiert ein Co-Working Space Anbieter künftig von den flexiblen und modernen Büroflächen der DIC. Er hat 440 qm neu angemietet. "Solche Erfolge verdeutlichen einmal mehr, dass kein allgemeiner Trend zur Verkleinerung von Büroflächen zu erkennen ist und dass die Anfragen nach Mieterneuerung oder -verlängerung ungebrochen sind. Natürlich haben sich die Anforderungen der Nutzer an die Flächenkonzepte geändert, aber wir können sie mit unseren schnellen und kreativen Ansätzen und hochwertigen Produkten erfüllen und die Mieter passgenau beraten", kommentiert Christian Fritzsche, Geschäftsführer der DIC Onsite GmbH, einer Tochtergesellschaft der DIC. Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Pro-forma betreuen wir 349 Objekte mit einem Marktwert von über 13 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. 