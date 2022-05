onvista Mahlzeit: Geht den Bullen die Puste aus? - Palo Alto, Deutsche Bank, Lufthansa und Manz erhält Ritterschlag von Daimler Truck

In nicht wenigen Fällen werden Kapitalerhöhungen negativ aufgenommen. Bei Man ist das heute allerdings anders. Kein geringerer als der Dax-Konzern Daimler Truck hat bei der Kapitalerhöhung mitgezogen und die Gunst der Stunde genutzt, um sich mit 10 Prozent am Unternehmen zu beteiligen. Die Anleger sind begeistert und auf die Aktie könnten wieder bessere Zeiten zukommen.

In nicht wenigen Fällen werden Kapitalerhöhungen negativ aufgenommen. Bei Man ist das heute allerdings anders. Kein geringerer als der Dax-Konzern Daimler Truck hat bei der Kapitalerhöhung mitgezogen und die Gunst der Stunde genutzt, um sich mit 10 Prozent am Unternehmen zu beteiligen. Die Anleger sind begeistert und auf die Aktie könnten wieder bessere Zeiten zukommen. Ob auf den Dax bessere Zeiten zukommen, dass ist immer noch nicht raus. Die Bullen und Bären können sich immer noch nicht entscheiden, wer die Oberghand erhalten soll. Mittlerweile gibt der Dax wieder etwas von seinen Vormittagsgewinnen ab. An der Spitze im Leitindex steht heute die Aktie der Deutschen Bank die von einer Hochstufung profitiert. Lohnt es sich noch aufzuspringen. In den USA ist die Aktie von Deere Freitag nach den Zahlen kräftig abgestraft worden. Dabei hat der Konzern eigentlich ganz gut geliefert. trotzdem ging es zweistellig abwärts. Ist das eine Chance oder ein höheres Risiko?

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, HangSeng, Shell, Deere, Palo Alto, Deutsche Bank, Siemens Energy, Siemens Gamesa, Lufthansa, Deutsche Euroshop, Manz, Leoni & Zuschauerfragen