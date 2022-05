Deutsche Telekom: Stimmungsbarometer am 30.05.2022

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Deutsche Telekom. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Deutsche Telekom mit einer Rendite von 2,22 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,99 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Telekom mit 0,23 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung:

Für die Deutsche Telekom sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung, da 3 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Telekom vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Deutsche Telekom. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 23,1 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 21,07 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 19,08 EUR notierte. Dafür gibt es eine positive Einschätzung. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur einer positiven Einstufung.

3. Sentiment und Buzz:

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutsche Telekom für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Deutsche Telekom für diesen Faktor eine positive Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Deutsche Telekom insgesamt als negativ einzustufen.

4. Relative Strength Index:

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Deutsche Telekom ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Deutsche Telekom-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 1,96, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 27,08, der für diesen Zeitraum eine positive Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.

5. Fundamental:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Deutsche Telekom beträgt das aktuelle KGV 19,13. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" haben im Durchschnitt ein KGV von 30,16. Deutsche Telekom ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.

6. Dividende:

Wer aktuell in die Aktie von Deutsche Telekom investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,77 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,69 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich eine neutrale Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

7. Technische Analyse:

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Telekom-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 16,93 EUR. Der letzte Schlusskurs (19,08 EUR) weicht somit +12,7 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (17,5 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,03 Prozent), somit erhält die Deutsche Telekom-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Unterm Strich erhält die Deutsche Telekom-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.

Deutsche Telekom bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Deutsche Telekom-Aktie:

Kurs: 19,08 EUR +0,06 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.05.2022 00:00:00)

ISIN: DE0005557508

Sektor: Communications

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: DTE:GR

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.