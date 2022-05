Vorbörse: Dax leicht schwächer erwartet - Analyst sieht Abwärtstrend dennoch nachhaltig gebrochen - Kurse in China ziehen weiter an

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Nach der Erholung des Dax um rund neun Prozent seit dem 9. Mai fehlt dem deutschen Leitindex am Dienstag zunächst die Kraft für eine fortgesetzte Erholung. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 14 549 Punkte und damit 0,19 Prozent tiefer. Wenngleich nun erst einmal eine Konsolidierung anstehe, habe der Dax seinen seit Januar bestehenden Abwärtstrend nachhaltig verlassen, erklärte Marktexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in einem Morgenkommentar. In den USA hatte der Handel am Montag wegen eines Feiertages geruht.

USA: - FEIERTAG - In den Vereinigten Staaten wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

ASIEN: - NIKKEI LEICHT IM MINUS, CSI 300 IM PLUS - In Asien haben sich die Aktienmärkte am Dienstag uneinhetlich entwickelt. Während es in Japan nach den kräftigen Gewinnen zum Wochenauftakt etwas nach unten ging, zogen die Kurse in China weiter an. Dort hat sich die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen im Mai stärker als erwartet verbessert. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte zuletzt etwas mehr als ein Prozent zu. Für den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es rund ein halbes Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte dagegen kurz vor Handelsende einen kleinen Teil seiner deutlichen Gewinne vom Montag wieder ein.

DAX 14575,98 0,79%

XDAX 14573,66 0,7%

EuroSTOXX 50 3841,62 0,86%

Stoxx50 3687,24 0,35%

DJIA 33212,96 1,76%

S&P 500 4158,24 2,47%

NASDAQ 100 12681,42 3,3%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 152,32 -0,22%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0751 -0,25%

USD/Yen 127,98 0,33%

Euro/Yen 137,59 0,08%

Der Euro hat nach seiner jüngsten Rally am Dienstag etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0751 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0764 (Freitag: 1,0722) Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte zuletzt von den Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen der EZB profitiert. Vor diesem Hintergrund dürften Anleger gespannt auf neue Preisdaten aus Frankreich, Italien und dem Euroraum blicken. Erwartet wird ein Anstieg der Inflationsdynamik. In Deutschland hatte die Inflation zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit fast 50 Jahren erreicht.

Als leichte Belastung für den Euro werteten Marktteilnehmer jüngste Aussagen des Fed-Gouverneurs Christopher Waller, die auf eine eher striktere Geldpolitik in den USA hindeuteten. Waller sprach sich für weitere größere Leitzinsanhebungen aus. "Ich unterstütze eine Straffung der Politik um weitere 0,50 Prozentpunkte auf mehreren Sitzungen", sagte er. Die US-Notenbank Fed solle Zinsschritte in diesem Tempo fortsetzen, bis sich die Inflation wieder dem Zielwert von zwei Prozent annähere. Waller sitzt im Führungsgremium der Fed und entscheidet über die Geldpolitik mit.

ROHÖL:

Brent 123,32 +1,65 USD

WTI 118,64 +3,57 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BARCLAYS HEBT SIEMENS HEALTHINEERS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL W); ZIEL 67 (60) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 52,50 (50,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 240 (215) EUR - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 35 (70) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 75 (95) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 21 (25) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 60 (110) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 81 (84) EUR - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 198 (201) EUR - 'SELL'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 15 (18,30) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT KERING AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 600 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 63 (58,5) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LONZA GROUP AG AUF 700 (770) CHF - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 35 (60) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/BAADER SENKT HBM HEALTHCARE AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 292 (370) CHF

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Adler Group, Analyst & Investor Webcast zu den Q1-Zahlen

11:00 DEU: Süss MicroTec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Mediclin, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hannover Finanz, Jahrespressegespräch (online)

11:00 DEU: Bertelsmann-Stiftung, Bilanz-Pk

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: ProCredit Holding, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Salesfource, Q1-Zahlen

22:15USA: HP Inc., Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/22

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/22

01:50 JPN: Industrieproduktion 04/22 (vorab)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 04/22

08:00 DNK: BIP Q1/22

08:30 CHE: BFS Detailhandelsumsätze 04/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/22

08:45 FRA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: BIP Q1/22

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/22

10:00 ITA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/22 (vorab)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/22 (vorab)

15:00 USA: FHFA-Index 03/22

15:45 USA: MNI PMI Chicago 05/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/22

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 05/22

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundesfinanzminister Christian Lindner, CDU-Chef Friedrich Merz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger

10:00 DEU: Bundestag - Beginn der Haushaltswoche mit Beratung erster Einzeletats

+ 11.00 Online-Pk zu «Der neue Haushalt - wie viel Staatsmodernisierung steckt wirklich im Budget?»

10:00 DEU: Wissenschaftsakademien überreichen Stellungnahmen für den G7-Gipfel

DEU: Zweiter Tag der Hannover Messe (bis 2. Juni)

+ Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

+ 0930 - 1030: Pk des Maschinenbauverbands VDMA zur Vorstellung der Studie «Produktpiraterie 2022»

+ 0930 - 1030: Pk und Standrundgang Rexroth

+ 1000 - 1100: Pk Q.ant GmbH

+ 1000 - 1100: Weitere Pk Festo zu künstlicher Intelligenz

+ 1010 - 1100: Podiumsdiskussion mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Thema industrielle Nachhaltigkeit

+ 1100 - 1200: Pk Schaeffler

+ 1400 - 1500: Pk Industriekonsortium OPC

+ 1400 - 1610: Gesprächsreihe zum Thema Leichtbau und Wasserstoff, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

+ 1500 - 1600: Pk FieldComm

+ 1500 - 1600: Pk Beckhoff Automation

+ 1600 - 1700: Weitere Pk Festo zu künstlicher Intelligenz

EUR: Abschluss EU-Sondergipfel (seit 30.5.22)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI

Mai

Monatsvergleich +0,7 +0,5

Jahresvergleich +5,8 +5,4

Frankreich

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Q1

Quartalsvergleich 0,0 0,0*

Jahresvergleich +5,3 +5,3*

09.55 Uhr

Deutschland

Arbeitslosenzahl

Mai

saisonbereinigt

(in Tsd) -15,5 -13,0

10.00 Uhr

Italien

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Q1

Quartalsvergleich -0,2 -0,2*

Jahresvergleich +5,8 +5,8*

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise

Mai

Monatsvergleich +0,6 +0,6

Jahresvergleich +7,8 +7,5

Kernrate

Jahresvergleich +3,6 +3,5

Italien

Verbraucherpreise HVPI

Mai

Monatsvergleich +0,5 +0,4

Jahresvergleich +6,7 +6,3

GROSSBRITANNIEN

--- Keine marktbewegenden Daten erwartet ---

USA

15.00 Uhr

Hauspreisindex FHFA, März

Monatsvergleich +2,0 +2,1

Case Schiller Hauspreisindex, März

Monatsvergleich +1,9 +2,4

Jahresvergleich +19,8 +20,2

15.45 Uhr

Chicago Einkaufsmanagerindex, Mai 55,1 56,4

(in Pkt.)

16.00 Uhr

Verbrauchervertrauen

Conference Board, Mai 103,8 107,3

(in Pkt.)

