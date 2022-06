SDAX - Geht die Erholung weiter?

SDAX - WKN: 965338 - ISIN: DE0009653386 - Kurs: 13.920,27 Pkt (XETRA)

Der SDAX befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, musste aber innerhalb dieser Bewegung in den letzten Monaten größere Verluste hinnehmen.

Anfang November 2021 markierte der Index sein aktuelles Allzeithoch. Anschließend fiel er auf ein Tief bei 12.403 Punkten. Damit notierte er kurzzeitig unter dem alten Allzeithoch aus dem Februar 2020 bei 13.088 Punkten. Anfang Mai fiel der SDAX noch einmal unter dieses alte Rekordhoch. Wie zuvor schon kam es aber zu keinem Wochenschlusskurs darunter.

In den letzten Wochen zog der Index wieder an. In dieser Woche erreicht er den Abwärtstrend seit Januar 2022 bei 13.843 Punkten. Aktuell deutet sich ein Ausbruch über diesen Trend an.

Weitere Erholung möglich, wenn…

Etabliert sich der SDAX über dem Abwärtstrend bei aktuell 13.843 Punkten, dann kann die Erholung der letzten Wochen weitergehen. Die nächste große Hürde läge dann bei ca. 14.896-14.948 Punkten.

Sollte der Index aber unter das Tief aus der laufenden Woche bei 13.667 Punkten abfallen, dann wäre er am Abwärtstrend gescheitert. Anschließend könnte der Index in Richtung 13.088 oder sogar 12.403 Punkte abfallen.

Fazit: Die Chancen auf eine weitere Erholung stehen gut. Aber eine grundsätzliche Trendwende ist auch dann noch nicht gegeben, wenn der Index das Erholungsziel erreicht. Erst wenn er sich deutlich über dem Erholungsziel etablieren sollte, dann könnte man eine Trendwende postulieren.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)