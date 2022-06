Wochenausblick: DAX scheitert am Widerstand bei 14.600 Punkten. EZB im Fokus!

In der zurückliegenden Woche bewegten sich die Aktienbarometer mehrheitlich in einer engen Bandbreite. Aus technischer Sicht bestätigten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 damit den Ausbruch aus ihrem jeweiligen Abwärtstrend. Am Anleihemarkt legten die Renditen hingegen weiter zu. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf 1,28 Prozent. Die Rendite vergleichbarer Papiere in den USA peilt wieder die Marke von 3 Prozent an.

Edelmetalle präsentierten sich derweil mit gewissen Schwankungen. Der starken Performance von Gold und Silber am Donnerstag folgte zum Wochenschluss ein kleiner Rücksetzer. Damit bleibt der Seitwärtstrend zunächst intakt. Unter besonderer Beobachtung ist der Ölpreis. Mitte der Woche gab die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil rund sechs Dollar nach. In der zweiten Wochenhälfte konnte sich der Preis zwar stabilisieren. Wer die Oberhand gewinnt ist allerdings noch offen.

In der kommenden Woche ist der Fokus auf die EZB-Sitzung gerichtet. Möglicherweise wird bereits die Zinswende in der Eurozone vorbereitet.

Unternehmen im Fokus In der zurückliegenden gab es erneut kein einheitliches Bild. Sportartikelhersteller wie Adidas und Puma sowie Autoaktie wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW konnten gegenüber der Vorwoche deutlich zulegen. Dies gilt auch für den Essenslieferanten Delivery Hero. Gesundheitsaktien wie Fresenius und Fresenius Medical Care, Flugzeug- und Flugzeugturbinenbauer wie Airbus und MTU Aero Engines sowie die Deutsche Börse mussten hingegen Federn lassen. In der zweiten Reihe war ein vergleichbares Bild zu beobachten. Jungheinrich, Rheinmetall und Sixt stiegen deutlich an. Lanxess sogar um knapp 20 Prozent. Imobilienaktien wie TAG Immobilien und LEG Immobilien sowie Lufthansa und Uniper verbuchten hingegen Verluste gegenüber der Vorwoche. In den USA waren angeschlagene Tech-Riesen wie Amazon, Nvidia und Tesla gefragt. Apple lädt nächste Woche zur WWDC2022-Konferenz.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten in der abgelaufenen Woche der Deutsche Aufsteiger Index, der Global Green Technologies Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index. Kommende Woche laden unter anderem Auto1 Group, DWS Group, eBay, Gerresheimer, Jenoptik und Traton zur Hauptversammlung. Heidelberger Druck veröffentlicht Geschäftszahlen und Beiersdorf und Spotify laden zum Kapitalmarkttag. Zudem findet der Wasserstoffgipfel des Handelsblatts statt. Damit rücken Hydrogen-Aktien und -Indizes in den Fokus der Investoren. Wichtige Termine MONTAG, 6. JUNI China – Caixin PMI Services für China, Mai, endgültig

Europa- Sentix Konjunkturindex, Juni DIENSTAG, 7. JUNI Deutschland – Dienstleistungen Deutschland (Umsatz und Beschäftigte), März 2022

Deutschland – Auftragseingang deutsche Industrie, April (vorläufig)

USA – US-Handelsbilanz, April MITTWOCH, 8. JUNI Deutschland – Industrieproduktion Deutschland, April

Europa – BIP Euro-Zone, Q1 (zweite Schätzung) DONNERSTAG, 9. JUNI Deutschland – Arbeitskostenindex Deutschland, Q1

China – Außenhandel China, Mai

Europa – EZB-Zinssitzung – 1345 Zinsentscheid – 1430 PK mit EZB-Präsidentin Lagarde

USA – US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 4. Juni FREITAG, 10. JUNI China – Erzeugerpreise China, Mai

China – Verbraucherpreise China, Mai

USA – Industrieproduktion Italien, April

USA – US-Verbraucherpreise, Mai

