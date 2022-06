Xylem Inc - Neuralgische Unterstützung

Tradingorientierte Anlegerinnen und Anleger lieben solche neuralgischen Chartmarken wie sie derzeit im Kursverlauf der Xylem-Aktie vorkommen. Im konkreten Fall ist der horizontale Auffangbereich bei gut 80 USD gemeint. Seit dem Jahr 2018 hat der Titel hier immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt (siehe Chart). Auf dieser Basis kam es in den letzten Wochen zu einer Stabilisierung, sodass sich derzeit die Frage nach einer möglichen Aufwärtsreaktion aufdrängt. Nach den Kursverlusten von 139 USD bis auf 78,92 USD sowie dem jüngsten MACD-Kaufsignal ist diese Fragestellung sogar angebrachter denn je. Der Kombination aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements bei 83,96/86,77 USD kommt in diesem Kontext eine Schlüsselrolle zu, denn ein Sprung über diese Hürden sollte für den Startschuss zu einem Erholungsimpuls sorgen. Das Februartief bei 94,63 USD definiert dann ein erstes Etappenziel, ehe die große Kurslücke auf Tagesbasis bei 96,92/103,15 USD wieder in den Mittelpunkt rückt. Als Absicherung ist dagegen das o. g. Verlaufstief bei 78,92 USD prädestiniert.

Xylem Inc (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Xylem Inc

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

