SMA Solar Technology AG: Energiekrise löst einen Run auf die Solarbranche aus!

Der hessische Solartechnikkonzern fährt aufgrund der hohen Nachfrage die Produktion massiv nach oben.

Der Wunsch nach Energieautarkie lässt die Nachfrage deutlich anspringen Die sehr starke Abhängigkeit von russischem Gas und Erdöl hat in den letzten Wochen einen regelrechten Run auf die Solarbranche ausgelöst. Das Ziel der Nachfrager: Energieautarkie. Versorgungssicherheit und Absicherung gegen hohe Energiepreise scheinen den Wunsch nach Wirtschaftlichkeit abgelöst zu haben. Jürgen Reinert, CEO des Photovoltaikkonzerns SMA Solar, spricht von einem Run, den die Branche in den vergangenen zehn Jahren nicht erlebt habe. Lange galt SMA Solar als Weltmarktführer bei Wechselrichtern, einem zentralen Steuerungsteil für Photovoltaikanlagen. Im Zuge der 2020 entwickelten Strategie 2025 ist das Unternehmen jetzt im Wandel zum Systemanbieter, der komplette Solarlösungen vertreibt. Es soll ein innovatives und nachhaltiges „Energiewendeunternehmen“ entstehen. Zum Produktangebot gehören nicht mehr nur Solar- und Batteriewechselrichter, sondern auch Überwachungssysteme für Solarstromanlagen, Ladelösungen für Elektrofahrzeuge sowie intelligente Energiemanagementsysteme und digitale Dienstleistungen für die zukünftige Energieversorgung. Verdopplung der Produktionskapazitäten – Rückenwind der Ampel-Koalition Die immer bedeutender werdenden Megatrends Dezentralisierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung der Energieversorgung könnten SMA Solar hervorragende Chancen bieten. Hinzu kommt, dass die Ampel-Koalition die Ausbauziele für erneuerbare Energien im Frühjahr nochmals angepasst hat. Die installierte Leistung im Bereich der Solarenergie soll sich bis 2030 von 54 auf rund 215 Gigawatt vervierfachen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze wird beschleunigt, indem Hemmnisse abgebaut und Planungs- und Genehmigungsverfahren verschlankt werden. Bis 2035 soll der Strom in Deutschland nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien stammen. Derzeit kann SMA Solar die starke Nachfrage noch nicht vollständig bedienen. Um in Zukunft die vollen Auftragsbücher abarbeiten zu können, baut das Unternehmen an seinem Standort im nordhessischen Niestetal eine neue Fabrik. Bis zum Jahr 2024 soll die Produktionskapazität nahezu verdoppelt werden. Margendruck hält an – Erst für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Gewinn je Aktie von 0,72 Euro erwartet Im 1. Quartal 2022 hatte SMA Solar den höchsten Auftragseingang der vergangenen zehn Jahre verzeichnet. Das Unternehmen verfügt mittlerweile über einen Auftragsbestand von über 1 Milliarde Euro. Dabei entfällt mehr als die Hälfte auf das Produktgeschäft. Der hohe Auftragsbestand schlägt sich allerdings aufgrund der weiterhin angespannten Versorgungslage bei elektronischen Chips noch nicht in den Umsätzen nieder. CEO Jürgen Reinert ist allerdings überzeugt, dass der größte Teil des produktbezogenen Auftragsbestands bis zum Jahresende als Umsatz verbucht werden kann. Im 1. Quartal 2022 ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von 240,4 Millionen Euro auf 220,6 Millionen Euro zurück. Derzeit stellt der hohe Preisdruck weiterhin einen Belastungsfaktor für die Margen dar. Der SMA Vorstand bestätigte jedoch die am 1. März 2022 veröffentlichte Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022. Diese sieht einen Umsatz von 900 bis 1.050 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) von 10 bis 60 Millionen Euro vor. Auf Basis der Morningstar-Daten soll im Geschäftsjahr 2023 dann ein Gewinn je Aktie von 0,72 Euro erzielt werden, der bereits 2024 auf 1,24 Euro ansteigen soll. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf SMA Solar Technology AG Mit Blick auf die aktuelle Geschäftsentwicklung des Unternehmens SMA Solar Technology AG (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DV938R) auf die SMA Solar Technology AG-Aktie anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung der SMA Solar Technology AG-Aktie oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen der SMA Solar Technology-Aktie. Sollte der Kurs der SMA Solar Technology AG-Aktie an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo long auf die Aktie des Unternehmens SMA Solar Technology AG hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Unternehmens SMA Solar Technology AG am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 0,10. Ansprüche aus der SMA Solar Technology AG-Aktie (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens SMA Solar Technology AG zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann . Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Redakteur: Stephan Bank, TraderFox GmbH Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/ Stand: 13.07.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Endlos Turbo Long 27,7058 open end: Basiswert SMA Solar Technology DV938R Quelle: DZ BANK: Geld 14.07. 16:32:14, Brief 14.07. 16:32:14 1,50 EUR 1,51 EUR -8,54% Basiswertkurs: 42,140 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 16:26:25 Basispreis 27,7058 EUR Abstand zum Basispreis in % 34,32% Knock-Out-Barriere 27,7058 EUR Abstand zum Knock-Out in % 34,32% Hebel 2,82x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DV938R (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DV938R (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

