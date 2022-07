Vorbörse: Dax weiter im Aufwind - Uniper erneut zweistellig im Plus - Ölpreise geben leicht nach

Die Kuh ist noch nicht von Eis, aber die Party an den Märkten geht auch heute weiter. Wladimir Putin hat erneut vor geringeren Gaslieferungen aus Russland gewarnt und als Grund die fehlende Turbine angemahnt. Daher sollten die Anleger die aktuelle BEwegung auch nicht überbewerten und euphorisch werden. Wer die letzten beiden Rücksetzer zur Schnäppchenjagd bei den Autobauern genutzt hat, der darf sich trotzdem ein wenig freuen.

Gleiches gilt für Uniper. Auch heute wird die Aktie weiter gesucht und liegt schon vor Börsenstart zweistellig im Plus. Heute ist es nicht nur die Annahme der Wiederaufnahme der Gaslieferungen aus Russland, sondern auch, dass das Rettungspaket der Bundesregierung kurz vor dem Abschluss stehen soll.

In der Berichtssaison stehen heute vor allen Dingen Tesla und Alcoa im Blickpunkt. Die beiden Konzerne werden heute ihre Bücher öffnen.

DEUTSCHLAND: WEITERE GEWINNE ERWARTET

Die Hoffnung auf weitere Gaslieferungen aus Russland durch die Pipeline Nord Stream 1 dürfte den Dax zur Wochenmitte noch etwas höher tragen. Nach einer Rally um fast drei Prozent am Vortag zeichnen sich am Mittwoch weitere Kursgewinne ab. Rund zwei Stunden vor Beginn des Haupthandels auf Xetra indizierte der Broker IG den Dax 0,78 Prozent höher auf 13 412 Zähler. Damit würde er sich deutlicher von der 13 000er-Marke nach oben absetzen. "Nach Berichten, Russland würde die Gaslieferungen nach Ende der regulären Wartungsarbeiten wieder aufnehmen, gab es für den deutschen Aktienindex kein Halten mehr", schrieb Analyst Jochen Stanzl mit Blick auf die kräftigen Kursgewinne vom Vortag. Die Aussicht auf weitere Gaslieferungen aus Russland nach Europa habe an den Märkten für einen "massiven Seufzer der Erleichterung" gesorgt, merkte Analyst Stephen Innes von SPI Asset an. Neben der hohen Inflation hatte nicht zuletzt die Gefahr ausbleibender Gaslieferungen aus Russland die europäischen Börsen schwer belastet. Anfang Juli war der Dax auf den niedrigsten Stand seit Ende 2020 gefallen.

USA: GEWINNE

Die US-Börsen haben am Dienstag wieder in die Erfolgsspur gefunden. Zu Wochenbeginn war bei den Anlegern noch die Risikobereitschaft geschwunden, nun kehrte sie zurück. Dies zeigte sich auch am etwas nachgebenden US-Dollar, der Anlegern zuletzt als sicherer Hafen gedient hatte. Mutiger wurden die Anleger auch wegen Gerüchten über ein Wiederanlaufen der Gaspipeline Nord Stream 1 in Europa. Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine Gewinne stetig aus. Über die Ziellinie ging er 2,43 Prozent höher bei 31 827,05 Punkten und damit nah am Tageshoch. Der marktbreite S&P 500 legte um 2,76 Prozent auf 3936,69 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 zog sogar um 3,13 Prozent auf 12 249,42 Punkte an - und kehrte damit schwungvoll über die runde 12 000 er Marke zurück.

ASIEN: GEWINNE

Die Börsen Asiens haben am Mittwoch mit Rückenwind von der Wall Street zugelegt. So hatte sich tags zuvor die Stimmung an den Finanzmärkten spürbar aufgehellt, nach Gerüchten, dass Russland nach dem Ende von Wartungsarbeiten doch wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen lassen wird. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,7 Prozent ein. In Japan legte der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um zweieinhalb Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 151,04 -0,05%

DEVISEN: EURO WEITER ÜBER PARITÄT

Der Euro hat sich am Mittwoch vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt von Italiens Regierungschef Mario Draghi über der Marke von 1,02 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0240 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0245 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte rückt die italienische Politik in den Mittelpunkt. Am Vormittag tritt Ministerpräsident Draghi vor dem Senat in Erscheinung. Es werden Signale erwartet, ob der international geschätzte Draghi trotz Regierungskrise weitermachen will oder nicht. Vermutlich am frühen Abend soll eine Vertrauensabstimmung folgen. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und zudem hoch verschuldet, weshalb politische Entwicklungen in Rom von hoher Bedeutung für die Währungsunion sind.

1,0243 +0,16%

137,96 -0,16%

141,32 -0,01%

ROHÖL:PREISE GEBEN ETWAS NACH

Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen leicht gefallen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,51 US-Dollar. Das waren 84 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 34 Cent auf 103,88 Dollar. Starke Impulse gab es am Morgen nicht.

Die Erdölpreise haben sich zuletzt mit der Richtungssuche etwas schwer getan. Nach kräftigen Anstiegen seit Jahresbeginn waren sie zwischenzeitlich deutlich gefallen. Zuletzt zogen sie dann wieder etwas angezogen, da sie von der besseren Börsenstimmung profitiert haben. Rohöl ist nicht nur ein Rohstoff, sondern auch für einige Anleger ein Spekulationsobjekt. Steigen die Börsenkurse - etwa weil Wirtschaftssorgen nachlassen -, hellt sich häufig auch die Stimmung am Ölmarkt auf.

Brent 106,73 -0,62 USD

WTI 103,88 -0,34 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q2-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Q2-Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben

08:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen

11:30 FIN: Kone Oyj, Q2-Zahlen

11:30 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen

12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

22:00 USA: Alcoa, Q2-Zahlen

22:00 USA: Tesla Q2-Zahlen

22:05 USA: Qualtrics, Q2-Zahlen

22:30 USA: United Airlines Holdings, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Juni 2022

08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/22

08:00 GBR: Erzeugerpreise 06/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/22

10:00 EUR: Leistungsbilanz 05/22

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

CHN: Notenbank, Referenzzins für Bankkredite (LPR)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern.

10:00 DEU: Deutsche Flugsicherung (DFS), Jahres-Pk (online und Präsenz), Langen

10:30 DEU: Online-Pk DIHK zu Fachkräfteeinwanderungsgesetz - Bilanz und Vorschläge aus Sicht der Unternehmen

FRA: ab ca. 10:00 GBR: Farnborough Airshow mit Aufträgen, Produkt- und Markt-News von Airbus, Boeing, Embraer und ggf. anderen wie Lockheed Martin, MTU, Pratt & Whitney, CFM

EUR: EU-Kommission stellt voraussichtlich Notfallplan für drohende Gaskrise vor

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Erzeugerpreise, Juni

Monatsvergleich +1,5 +1,6

Jahresvergleich +33,7 +33,6

10.00 Uhr

Eurozone

Leistungsbilanz, Mai --- -5,8 (in Mrd. Euro)

16.00 Uhr

Eurozone

Verbrauchervertrauen, Juli -24,9 -23,6 (in Pkt.)

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Verbraucherpreise HVPI Juni

Monatsvergleich +0,7 +0,7

Jahresvergleich +9,3 +9,1

USA

16.00 Uhr

Verkäufe bestehender Häuser, Juni -0,9 -3,4

Redaktion onvista/dpa-AFX