Luxusmodehersteller Hermes wächst stärker als erwartet - Aktie steigt kräftig

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxusmodehersteller Hermes hat im zweiten Quartal trotz eines vergleichsweise schwachen Wachstums in der Lederwarensparte mehr umgesetzt als erwartet. Der Erlös sei um 26 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro geklettert, teilte der Konzern am Freitag in Paris mit. Bereinigt um die positiven Umrechnungseffekte des schwachen Euro habe das Umsatzplus knapp 20 Prozent betragen. Damit wurden die Erwartungen der Experten übertroffen. Beim währungsbereinigten Wachstum war ausgerechnet das Geschäft mit Lederwaren, der größte Bereich des Unternehmens, mit einem Plus von achteinhalb Prozent das schwächste Segment.

Die Wachstumsraten waren im zweiten Quartal konzernweit nicht mehr so hoch wie noch zum Jahresauftakt. Allerdings war der Umsatz im ersten Quartal vor allem wegen des coronabedingten besonders schwachen Start ins Jahr 2021 besonders stark gestiegen. Im ersten Halbjahr 2022 zog der Umsatz währungsbereinigt um 23 Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro an. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte um rund ein Drittel auf 2,3 Milliarden Euro zu. Auch hier schnitt das Unternehmen besser ab als erwartet. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie legte im frühen Handel kräftig zu.

Händler lobten vor allem die hohe Marge, die auf einen Rekordwert gestiegen ist. Luca Solca, Experte bei Sanford C. Bernstein, lobte die Zahlen als ein Feuerwerk an guten Ergebnissen. Hermes sei bestens für eine mögliche Rezession gerüstet. Aktien der beiden Luxusgüterhersteller LVMH und Hermes gehören seit einiger Zeit zu den größten Gewinnern am Aktienmarkt. So verdoppelte sich der Börsenwert von Hermes seit Ende 2019 auf zuletzt 140 Milliarden Euro. Hauptprofiteur ist die Gründerfamilie, die zwei Drittel der Anteile hält./zb/ngu/mis