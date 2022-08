HYPOPORT - Licht am Ende des Tunnels

Nachdem die Kursentwicklung seit Mai 2020 eine klassische Topformation bildete, musste die Hypoport-Aktie nochmals deutlich Kursverluste hinnehmen. In der Spitze fiel der Titel von über 600 EUR auf 173 EUR zurück. In den letzten Wochen kam es nun aber endlich zu einer Stabilisierung, in deren Verlauf das Papier das „Corona-Tief“ bei 205,50 EUR zurückerobern und den steilen Abwärtstrend (akt. bei 197,40 EUR) überwinden konnte (siehe Chart). Charttechnisch sendet die Aktie also die ersten Lebenszeichen. Für einen Hoffnungsschimmer sorgen gegenwärtig auch diverse Indikatoren: Nachdem der RSI über Monate im überverkauften Terrain verharrte, sendet der Oszillator ganz aktuell ein neues Einstiegssignal. Diesem Beispiel folgt der MACD, indem der Trendfolger auf historisch niedrigem Niveau ein positives Schnittmuster ausgeprägt hat. Das Mai-Tief bei 231,40 EUR definiert nun ein erstes Erholungsziel, ehe danach das Hoch vom Juni bei 273 EUR wieder in den Mittelpunkt rückt. Charttechnischer Raum für eine technische Aufwärtsreaktion ist also derzeit gegeben. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es in Zukunft nicht mehr in den o. g. alte Abwärtstrend zurückzufallen.

HYPOPORT (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HYPOPORT

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

