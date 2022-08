Telekom: Mehr Vertragskunden – Konzern erhöht Prognose

Diese Zahlen können sich sehen lassen: Die Deutsche Telekom hat ihr operatives Gewinnziel angehoben. Wie der Dax-Konzern mitteilte, werde das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) dieses Jahr wohl 37 Milliarden Euro betragen. Bisher ging die Telekom von 36,6 Milliarden Euro aus, was aber immer noch das Vorjahresergebnis von 36,5 Milliarden Euro übertrumpft hätte.

Der freie Mittelzufluss inklusive Leasingkosten (Free Cashflow AL) dürfte unterdessen weiter bei mehr als 10 Milliarden Euro liegen nach 8,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten rechnen für 2022 in etwa mit einem solchen Wert, sehen beim bereinigten Betriebsergebnis aber noch Luft nach oben. Bereits zuvor hatte die Tochter T-Mobile US ihre Ziele erhöht.

Telekom: Dickes Plus an Vertragskunden

Die Angst ging um in der Telekommunikationsbranche, die Angst vor den neuen verbraucherfreundlichen Kündigungsrechten. Nach ihr haben die Kunden das Recht, nach Ablauf der regulären Vertragslaufzeit von maximal zwei Jahren jeden Monat zu kündigen. Der Vertrag darf sich nicht automatisch um ein Jahr verlängern. Wie es sich aber zeigt: Diese Angst war unbegründet. Zumindest bei der Telekom.

Ende des zweiten Quartals hat die Telekom 194.000 mehr Vertragskunden als im Vorjahresquartal. Das hat Analysten überrascht: Sie gingen von einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 161.000 aus.

Das sagt die Aktie

Im vorbörslichen Handel kamen diese Nachrichten gut an. Die Telekom-Aktie stieg um 1,26 Prozent auf über 19,18 Euro auf Tradegate. Diesen Schwung konnte die Aktie im börslichen Handel nicht halten und geriet unter Druck. Kurz nach der Eröffnung auf XETRA liegt die Aktie bei knapp 19,04 Euro, was aber immer noch ein leichtes Plus im Vergleich zum Vortageskurs von 18,998 Euro ist. Die Tendenz geht aber nach oben.

(mit Material von dpa-AFX)