onvista Wochenausblick: Neue Woche könnte sehr zäh werden - HelloFresh und Henkel legen noch Zahlen vor

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und einmalig bessere US-Inflationsdaten lösen noch keine richtige Rallye aus. Die Überraschung, dass die amerikanischen Verbraucherpreise stärker zurück gegangen sind als erwartet wurde zwar an den Märkten gebührend gefeiert, aber nur einen Tag später kamen schon wieder leichte Zweifel auf, ob diese Überraschung reicht, damit die Fed einen Gang zurückschaltet. Unterm Strich sicherlich nicht. Dafür muss die amerikanische Inflation sich schon ein paar Monate rückläufig präsentieren.

Das Fed Watch Tool der Börse Chicago zeigt, dass sich die Marktteilnehmer noch nicht einig sind, dass die Fed wirklich das Tempo drosselt. 45 rechnen immer noch damit, dass Jerome Powell einen weiteren großen Zinsschritt im September verkünden wird. Der nächste Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank steht am 21. September auf dem Programm. Bis dahin sind auch die Inflationsdaten für den August bereits bekannt und sie dürften sicherlich ebenfalls eine große Rolle für die Entscheidung der Notenbank spielen. So richtig Druck ist damit noch nicht vom Markt genommen.

Quelle: cmegroup.com

Die Berichtssaison befindet sich in den letzten Zügen und nur noch ein paar Nachzügler legen ihr Zahlenwerk vor. Daher dürfte es von der Nachrichtenseite in der kommenden Woche keine sehr großen Impulse für steigende Kurse geben. Auch von konjunktureller Seite stehen die kommende Woche eher wenige Daten an. Somit könnte es durchaus möglich sein, dass der Dax seitwärts läuft oder sogar ein wenig korrigiert.

Dabei ist zu beachten: Je länger die Märkte eher seitwärts laufen, desto größer könnte der Anreiz für einige werden ihre Gewinne der letzten Wochen zu realisieren. Dann könnte die gute Phase an den Märkten schneller beendet sein, als mancher Anleger aktuell vermutet. Daher bleibt auch in der kommenden Wochen Vorsicht weiter Trumpf.

Stock-Picking ist weiterhin das Gebot der Stunde. Besonders bei den Vertretern aus der Branche der regenerativen Energien sollten Anleger die Augen offen halten. Sie könnten ihren guten Lauf weiter fortsetzen, da selbst schlechte Zahlen wie bei Plug Power, SMA Solar oder Nel keine großen negativen Auswirkungen auf die Papiere hatten.

Aus makroökonomischer Sicht könnten in der neuen Woche die ZEW- Konjunkturerwartungen (August) am Dienstag sowie die deutschen Erzeugerpreise (Juli) am Freitag im Fokus stehen. In der Eurozone dürften die Handelsbilanz (Juni) am Dienstag, aktualisierte Daten zum Bruttoinlandsprodukt (2. Quartal) am Mittwoch sowie die endgültigen Inflationsdaten (Juli) am Donnerstag zu den Highlights zählen.

In den USA stehen neben einigen Immobilienmarktdaten (Juli) und der Industrieproduktion (Juli) am Dienstag auch die Einzelhandelsumsätze (Juli) sowie das Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung am Mittwoch auf der Agenda. Vor allem letzteres dürften die Anleger mit Argusaugen betrachten, um hieraus mögliche Hinweise darauf abzuleiten, wie stark die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung die Zinsen anziehen wird.

Unternehmensseitig stehen im Zuge der auslaufenden Berichtssaison nur noch Quartalsberichte einiger Nachzügler an. Aus dem Dax werden am Montag die Zahlen von Hellofresh und Henkel erwartet.

Die Termine der kommenden Woche:

MONTAG, DEN 15. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:40 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 h Pressecall, 8.45 h Analystencall)

06:50 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Encavis, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall, 10.30 h Pressecall)

07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Industrieproduktion 07/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/22

06:30 JPN: Industrieproduktion 06/22 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/22

08:00 DEU: Großhandelspreise 07/22

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 07/22

14:30 USA: Empire State Index 08/22

16:00 USA: NAHB-Index 08/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bekanntgabe der Höhe der Gasumlage, Berlin

DEU: Treffen der Nordischen Ministerpräsidenten

+ am Nachmittag Teilnahme von Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 17.15 Pk

+ anschl. Gespräch Scholz und Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre während einer Bootsfahrt

+ 19.00 Gemeinsame Pk

HINWEIS

ITA / KOR: Feiertage, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 16. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

00:25 AUS: BHP Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update

07:50 DEU: Home24, Q2-Zahlen (8.30 h Call)

11:00 DEU: Nexus, Halbjahreszahlen

12:30 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: HomeToGo, Q2-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen

TERINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/22

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 08/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 06/22

14:00 ROU: Nationalbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/22

15:15 USA: Industrieproduktion 07/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson

+ 09.30 Gemeinsame Pk

11:30 DEU: Sommerpressegespräch von Deutschlands größtem Ferngasnetzbetreiber Open Grid Europe (auch online) u.a. mit OGE-Chef Jörg Bergmann, Essen

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas

+ 16.15 Gemeinsame Pk nach dem Gespräch (Livestream)

MITTWOCH, DEN 17. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Uniper, Halbjahreszahlen (11.00 h Call)

11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungspressekonferenz, Frankfurt

22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen

DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

USA: Target, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 06/22

08:00 DEU: Auftragsbestand Vearbeitendes Gewerbe 06/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/22

08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/22

08:00 ROU: BIP Q2/22 (vorab)

09:00 HUN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 BGR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/22 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/22

16:00 USA: Lagerbestände 06/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 27.7.22

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk des Fisch-Informationszentrums mit Daten und Fakten über die Fischwirtschaft in Deutschland, Hamburg

GBR: Achter Wahlkampfauftritt von insgesamt 12 Veranstaltungen im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Belfast

DONNERSTAG, DEN 18. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: SLM Solutions, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Q2-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen

CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/22

08:00 CHE: Im- und Exporte 07/22

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/22

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig)

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 08/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/22

16:00 USA: Frühindikator 07/22

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung im Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger, Wiesbaden

09:30 DEU: Bilanz-Pk zum ersten Halbjahr 2022 in den Chemie- und Pharmabetrieben in Baden-Württemberg - online, Baden-Baden

17:00 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) zu potentiellen Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) von Kanada nach Deutschland im Vorfeld der Kanada-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz Ende August

FREITAG, DEN 19. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

CHE: PSP Swiss Porperty, Halbjahreszahlen

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

USA: Foot Locker, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 08/22

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 08/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/22

08:30 CHE: Industrieproduktion Q2/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 06/22

10:00 POL: Industrieproduktion 07/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 07/22

EUR: Moody's RatingergebnisIsland, Zypern

EUR: S&P Ratingergebnis Estland

EUR: Fitch Ratingergebnis Serbien, Slowakei, Estland

SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses "Cum-Ex-Steuergeldaffäre", Hamburg

