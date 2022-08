Vorbörse: Dax zunächst erneut freundlich erwartet - Kurszielerhöhungen für Henkel

Nach einem freundlichen Wochenauftakt zeichnet sich auch für den Handelsauftakt am Dienstag ein zunächst fester Dax ab. Um 11 Uhr wird der ZEW-Index erwartet und könnte neue Impulse auslösen. Investmentbanken (u.a. Berenberg, JP Morgan und Barclays erhöhen heute ihre Kursziele für die Henkel-Aktie, nachdem die Düsseldorfer gestern gute Zahlen veröffentlicht hatten. Am frühen Nachmittag kommen die US-Schwergewichte Home Depot und Walmart mit ihren Quartalszahlen.

Deutschland: Unveränderter Auftakt

Nach einem wenig bewegten Wochenauftakt dürfte sich der Dax am Dienstag moderat im Plus bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 13 842 Punkte, womit er sich der runden Marke von 14 000 Punkte nähert.

Ein wenig Rückenwind liefert die robuste Wall Street. Schwache US-Wirtschaftsdaten hatten am Vorabend im New Yorker Handel die Erwartung gestützt, dass es die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungskurs nach den zuletzt großen Schritten mehr Vorsicht walten lassen könnte. Dieses Schema prägt die Erholungsrally an den Weltbörsen.

Seit dem Juli-Tief bei etwa 12 400 Punkten hat der deutsche Leitindex mittlerweile elf Prozent gewonnen, aktuell notiert er auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Weitere Signale für die Lage der US-Wirtschaft liefern am Dienstag Wirtschaftsdaten wie die US-Industrieproduktion. Auf Unternehmensseite ist die Berichtssaison abgeklungen.

USA: Erholungsrally geht weiter

Die Wall Street hat ihren jüngsten Aufwärtstrend in der neuen Woche fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial kletterte am Montag auf den höchsten Stand seit fast dreieinhalb Monaten und schloss 0,45 Prozent höher bei 33 912,44 Punkten. Seit Mitte Juni hat sich der US-Leitindex damit um rund 14 Prozent erholt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Montag um 0,40 Prozent auf 4297,14 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,75 Prozent auf 13 667,18 Zähler.

Asien: Warten auf neue Impulse

Die Investoren an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Dienstag zurückgehalten. Bereits tags zuvor hatten schwache chinesische Konjunkturdaten zuletzt etwas in den Hintergrund gerückte, globale Rezessionssorgen wieder stärker in den Fokus rücken lassen.

Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,1 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands notierte 0,1 Prozent im Plus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 war kurz vor dem Handelsende kaum verändert.

ANLEIHEN/ DEVISEN/ ROHÖL

Renten:

Bund-Future 156,64 +0,07%

DEVISEN: EUR/USD UNTER DRUCK

Die europäische Einheitswährung setzte zum Wochenstart ihre Talfahrt gegenüber dem Greenback weiter fort, EUR/USD tauchte zeitweise unter die Marke von 1,0150 USD ab.

Um 11 Uhr könnte der ZEW-Index neue Impulse bringen, morgen stehen die US-Einzelhandelsdaten und die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings auf dem Kalender.

Euro/USD 1,0160 -0,01%

USD/Yen 133,40 +0,06%

Euro/Yen 135,53 +0,06%

ROHÖL: STABILISIERUNG

Nach einem sehr schwachen Wochenauftakt nach schlechten Makro-Daten aus China tendieren die Rohölpreise im frühen Handel am Dienstag zunächst erneut leicht im Minus, die Verluste halten sich allerdings bislang in Grenzen. Sorgen um eine mögliche Rezession hatten den Preis des schwarzen Goldes zuletzt belastet.

Brent 94,23 -0,87 USD WTI 88,84 -0,57 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN:

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 63 (62) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 53 (50) EUR - 'SELL'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ADESSO AUF 205 (233) EUR - 'BUY'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 25 (28) EUR - 'HOLD'- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 27 (24) EUR - 'UNDERPERFORM'- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 79 (75) EUR - 'BUY'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 12,70 (12,77) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 71 (65) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EON AUF 10,50 (12,50) EUR - 'NEUTRAL'- METZLER HEBT ZIEL FÜR MASTERFLEX AG AUF 9 (8,50) EUR - 'BUY'- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR NAGARRO AUF 178 (170) EUR - 'OUTPERFORM'- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE EUROSHOP AUF 20 (22,50) EUR- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 58 (70) EUR - 'NEUTRAL'-

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR LSE AUF 8000 (7500) PENCE - 'HOLD'- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 510 (500) CHF - 'NEUTRAL'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 15,40 (15,70) EUR - 'SELL'- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 32 (28) EUR - 'BUY'- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BT GROUP AUF 250 (260) PENCE - 'BUY'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NEL ASA AUF 10,10 (11,10) NOK - 'UNDERWEIGHT'- WDH/RBC STARTET HALEON MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 300 PENCE (mit Material von dpa-afx)

TERMINE:

TERMINE UNTERNEHMEN 00:25 AUS: BHP Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update 07:50 DEU: Home24, Q2-Zahlen (8.30 h Call) 11:00 DEU: Nexus, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Home Depot, Q2-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: HomeToGo, Q2-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen TERINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/22 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 08/22 11:00 EUR: Handelsbilanz 06/22 14:00 ROU: Nationalbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/22 15:15 USA: Industrieproduktion 07/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)