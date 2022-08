Meyer Burger: Verluste ausgeweitet – Kapitalerhöhung angekündigt

Der Schweizer Hersteller von Solarmodulen und Solarpanelen Meyer Burger hat seinen Verlust ausgebaut: Im ersten Halbjahr 2022 betrug er 41 Mio. CHF im Vergleich zu 37,1 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.

Hier kommen Sie zum Halbjahresbericht von Meyer Burger.

Allerdings: Meyer Burger hat auch stark in seine Produktion investiert, nämlich 8,2 Millionen CHF. Derzeit lässt der Betrieb in drei Schichten arbeiten, um die Auftragsbücher abzuarbeiten. Das Management erhofft sich viel von der Energiewende in Deutschland und dem Inflationsbekämpfungsgesetz in den USA, das den Ausbau erneuerbarer Energien vorsieht. Oder anders ausgedrückt: Meyer Burger geht eine Wette auf die Zukunft ein.

Meyer Burger hat nach eigenen Aussagen das erste Etappenziel erreicht: im ersten Halbjahr produzierte der Solarhersteller Module, die insgesamt 110 MW Strom erzeugen können. Im zweiten Halbjahr nimmt man sich mehr vor: insgesamt 210 bis 260 MW. Auf Dauer will Meyer Burger 1,4 Gigawatt erreichen.

Meyer Burger kündigt Kapitalerhöhung an

Die Aktie ist nur was für Hartgesottene: 2014 lag der Kurs bei 8,80 Euro, momentan bei knapp 0,55 Euro. Das ist ein fettes Minus von 93,75 Prozent. Auf einen zweiten Blick sind die Zahlen noch düsterer: 2014 waren rund 90 Millionen Aktien im Umlauf, heute sind es 2,6 Milliarden. Und es sollen mehr werden: Meyer Burger hat eine Kapitalerhöhung angekündigt.

Insgesamt dürfen bis zu 1,8 Milliarden neue Aktien zu einem Bezugspreis von 0,09 CHF ausgegeben werden. So erhofft sich der Konzern Einnahmen von mindestens 150 Millionen CHF; Geld, das für den Ausbau der Produktion dringend benötigt wird.

Das bedeutet aber auch: Der Umsatz und eventuelle Gewinn werden sich auf mehr Aktien verteilen, so dass der einstige Kurs von 8,80 Euro in sehr weite Ferne gerückt ist. Die Aktien wurden demnach sehr stark verwässert – und ein Ende ist noch nicht in Sicht.