onvista Mahlzeit: Dax wieder unter Druck - Wolfspeed, Prosus, Curevac und bei den Meme-Aktien heißt es Land unter

Bei Bed Bath & Beyond werden die Anleger heute schlagartig wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Vorbörslich liegt das Papier über 40 Prozent im Minus. Damit ist der Höhenflug bei der Aktie wieder beendet und einige Anleger werden erstaunt in die Röhre schauen.

Bei Wolfspeed hingegen verhält es sich genau andersrum. Gute Zahlen haben der Aktie Donnerstag ein Kursplus von über 30 Prozent eingebracht. Auch die Papiere von Just Eat Takeaway legen heute um mehr als 30 Prozent zu. Der Delivery Hero Konkurrent verkauft für fast 2 Milliarden Euro seine Beteiligung an iFood und möchte mit dem Kapital seine eigene Bilanz stärken.

Die deutschen Unternehmen halten sich heute mit Nachrichten eher zurück. Der BVB hat seine Bilanz präsentiert. Der Verlust hat sich wieder verkleinert und der Verein möchte so schnell wie möglich wieder schwarze Zahlen schreiben. Was die Verpflichtung von Christiano Ronaldo angeht: Da hat der Bundesliga Verein ganz klar abgewunken.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Wolfspeed, Kohl's, Bed Bath & Beyond, Curevac, u-blox, Just Eat Takeaway, Prosus, Top&Flops, BVB, Musterdepot, Fortune Brands, Naga Group, K+S, Verde Agritech, Funko, Alfen, Akamai, Societe General, First Solar & Zuschauerfrage

