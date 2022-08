DAX: 13.100 Punkte halten vorerst

Der Deutsche Aktienindex DAX war im heutigen Handelsverlauf von anfänglichen Verlusten geprägt, scheint sich mit fortschreitender Zeit jedoch zu stabilisieren. Offenbar hält der Support um 13.100 Punkten weitere Verkäufer ab, allerdings bleiben die Abwärtsrisiken weiterhin als hoch einzustufen.

Damit scheint der Unterstützungsbereich aus Ende Juli um 13.100 Punkten vorerst eine positive Wirkung zu entfalten und könnte mit etwas Glück den heimischen Leitindex nach den massiven Kursverlusten der letzten Tage nun in eine kurzzeitige Erholung schicken.

Ziele wären demnach vorläufig bei 13.338 Punkte und darüber am EMA 50 bei 13.457 Punkten zu finden. Ein bärisches Szenario ergibt sich dagegen erst unterhalb von 12.950 Punkten, in diesem Fall müsste zwingend mit einem Test der Jahrestiefs gerechnet werden. An aktueller Stelle verläuft allerdings auch das 38,2 % Fibonacci-Retracement und dient als letzte mögliche Trendwendestelle im laufenden Verkaufsprozess.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag sind bereits durchgegeben worden, lediglich um 16:00 Uhr stehen noch Zahlen zu schwebenden Hausverkäufen aus Juli auf der Agenda, eine halbe Stunde später die wöchentlichen Rohöllagerbestände der USA.