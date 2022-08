DGAP-News: ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy: Sehr hohe Steigerung des Auftragsbestandes für E-Ladesysteme und industrielle Speichersysteme.

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Bereits in den ersten Monaten 2022 konnte ADS-TEC Energy einen hohen Auftragsbestand von mehr als 60 Millionen EUR bekanntgeben.

In der Zwischenzeit hat sich dieser auf mehr als 175 Millionen EUR erhöht.

Batteriegepufferte Ultra-Schnellladesysteme von ADS-TEC Energy und stationäre Speichersysteme im Bereich Commercial & Industrial bilden den Schwerpunkt im Auftragseingang NÜRTINGEN, Deutschland, 25. August 2022 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen den Auftragsbestand für seine Produkte im Geschäftsjahr 2022 seit der Veröffentlichung der ersten Finanzprognose am 28. April 2022 sehr stark erhöhen konnte. Die Aufträge betreffen in erster Linie die batteriegepufferten Ultraschnellladesysteme von ADS-TEC Energy, aber auch stationäre Speichersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Aus vertraglichen Gründen können konkrete Kunden und Projekte zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich bekannt gegeben werden. Die aktuellen Probleme in der Lieferkette und die sehr langen Lieferzeiten für bereits bestellte Produkte werden dazu führen, dass sich die Umsätze im Jahr 2022, wie bereits angekündigt und geplant, auf die letzten Monate des Jahres konzentrieren werden. Die bisherigen Umsatzprognosen für 2022 werden durch den erhöhten Auftragsbestand nicht beeinflusst, da die Umsätze aus den neuen Aufträgen im Jahr 2023 vorgesehen sind. "Mein Team und ich sind sehr erfreut über den massiven Anstieg der Bestellungen, insbesondere in diesen extrem unsicheren Zeiten. Dieses Kundenvertrauen sehen wir als Bestätigung unserer Strategie und Arbeit.“, sagte Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. "Unsere Produktion ist bereits auf das zusätzliche Volumen vorbereitet. Zusammen mit unseren starken Lieferanten und Partnern sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, die Verfügbarkeit wichtiger Materialen für die Produktion sicherzustellen. Hier ist die Fähigkeit von ADS-TEC Energy, alle Entwicklungsstufen zu beherrschen, ein echtes Unterscheidungsmerkmal. Dennoch werden Inflation, Ressourcen- und Materialknappheit uns und die gesamte Branche weiter beschäftigen; eine Normalität ist nicht in Sicht." Über ADS-TEC Energy ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Informationen auf: www.adstec-energy.com Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie „erwarten“, „schätzen“, „projizieren“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“, „glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Erwartungen betreffend die finanziellen Entwicklungen und die antizipierten zeitlichen Abläufe für wirtschaftliche Aktivitäten, wie etwa die voraussichtlichen Zeitabläufe der Installation von ultraschnellen Ladestationen in Europa und den USA. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Lieferanten, einschließlich Unterbrechungen der Versorgungskette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Historie als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder abgeschafft werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Normen für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind unter „Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 28. April 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://adstec-energy.com/investor-relations-corporate-governance/ und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Zusätzliche Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Presse-Kontakt: Für ADS-TEC Energy Europe:

Dennis Müller

press@ads-tec-energy.de ADS-TEC Energy Investor Relations: Cary Segall

ADS-TEC Energy

c.segall@ads-tec-energy.com +1 845-224-8180

Financial Media – United States: Scott GammStrategy Voice Associatesscott@strategyvoiceassociates.com

+1 917-626-9515

