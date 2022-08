Hannover Rück: Der Fels in der Brandung

Werbung

Attraktive Dividende und moderate Bewertung

Eine Dividendenrendite für das laufende Jahr von über vier Prozent und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die kommenden Jahre, das auf Basis der Factset-Daten weniger als 10 beträgt, ist für langfristig ausgerichtete Marktteilnehmer in normalen Börsenzeiten attraktiv. Doch wir leben gerade nicht in normalen Zeiten, besonders nicht in Europa. Die Rezession ist aus Sicht vieler Ökonomen angesichts der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der explodierenden Energiepreise nicht mehr abzuwenden. Die Europäische Zentralbank könnte mit weiteren Zinssteigerungen dieses Szenario noch mehr anheizen. Der drittgrößte Rückversicherer der Welt, die Hannover Rück, bietet in dieser schwierigen Phase zumindest einen gewissen Hort der Stabilität. Der Rückversicherer hatte bereits in den vergangenen vier Jahren das Prämienwachstum beschleunigt. Auf Sicht von zehn Jahren liegt dieses bei durchschnittlich 8,7 Prozent pro Jahr. Das 1. Halbjahr steht in dieser Hinsicht in nichts nach.

Unsichere Zeiten erhöhen die Nachfrage nach Versicherungsschutz

Der Rückversicherer verzeichnete im 1. Halbjahr ein ungebrochen hohes und profitables Wachstum. Die Konzernbruttoprämie stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19,9 Prozent auf 17,3 Mrd. Euro. Der Nettokonzerngewinn reduzierte sich allerdings um 3,3 Prozent auf 648,7 Mio. Euro. In der Schadenrückversicherung belasten neben den Auswirkungen des Ukrainekrieges die anhaltenden Folgen der Pandemie auf die internationalen Warenströme und Lieferketten. Dennoch konnte der Rückversicherer das Prämienvolumen bei den Erneuerungen in der traditionellen Schadenrückversicherung um 8,3 Prozent steigern, während sich der durchschnittliche Preisanstieg auf 4,1 Prozent belief. Die gebuchte Bruttoprämie der Schadenrückversicherung stieg um 25,9 Prozent auf 12,9 Mrd. Euro. Begünstigt wurde dies durch die positive Währungskursentwicklung. Für die möglichen Schäden durch den Krieg in der Ukraine musste der Rückversicherer insgesamt 316,2 Mio. Euro an Spätschadenrückstellungen bilden. Im Bereich der Personenrückversicherung profitiert die Hannover Rück von den rückläufigen Belastungen aus der Coronapandemie. Die Bruttoprämie wuchs im 1. Halbjahr, angetrieben von der weiterhin hohen Nachfrage nach Langlebigkeitsdeckungen, um 5,3 Prozent. Das operative Halbjahresergebnis stieg in diesem Bereich um 86,4 Prozent.

Inflationsbesicherte Anleihen verhelfen zu einem starken Kapitalanlageergebnis – Jahresprognose angehoben

Im Bereich der Kapitalanlagen kam der Hannover Rück zuletzt zugute, dass sich der Rückversicherer schon seit Ende letzten Jahres angesichts erwarteter Zentralbankaktivitäten und Inflationsentwicklungen eher vorsichtig positioniert hatte. Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 13,2 Prozent. Ein Grund dafür waren Erträge aus dem Bestand an inflationsbesicherten Anleihen. In den Hauptwährungsräumen kam es allerdings über nahezu alle Laufzeiten hinweg zu stärkeren Zinsanstiegen als erwartet. Dies spiegelte sich in rückläufigen, stillen Reserven auf das Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren wider. Auf der Aktienmarktseite konnte der Rückversicherer durch die rechtzeitige Liquidierung der Positionen einen positiven Ergebnisbeitrag in Höhe von 95 Mio. Euro erzielen. Für das laufende Jahr hob der Rückversicherer die Prognose des währungskursbereinigten Wachstums der Konzernbruttoprämie von mindestens 5 Prozent auf mehr als 7,5 Prozent an. Das Konzernergebnis soll zwischen 1,4 und 1,5 Mrd. Euro betragen. Die Dividendenpolitik wurde zuletzt angepasst. Die Berücksichtigung der Ausschüttungsquote entfällt. Dafür soll es in Zukunft eine Basisdividende geben, die mindestens auf dem Niveau des Vorjahres liegt. In den vergangenen beiden Jahren lag diese immerhin bei 4,50 Euro. Zusätzlich soll bei Erreichen der Gewinnziele und komfortabler Kapitalisierung eine Sonderdividende ausgeschüttet werden.

Stand: 24.08.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

