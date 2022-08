onvista Mahlzeit: Dax gibt Gewinne wieder ab - Nvidia, Apple, Peloton und die Telekom verkündet heute mit Elon Musk "etwas Besonderes"

Was genau plant die Telekom-Tochter T-Mobile US zusammen mit Space X? Elon Musk hat via Twitter verkündet, dass beide heute "etwas Besonderes" präsentieren. Worum genau geht es und wird es Auswirkungen für die Aktien der Telekom haben?

Vor dem Beginn des Notenbank-Symposium in Jackson Hole ist der Dax weiter unschlüssig in welche Richtung es gehen soll. Heute hat er bereits mehrfach die Vorzeichen gewechselt. Gegen Mittag liegt der Leitindex im Plus. Wird Fed-Chef Jerome Powell die Märkte mit seiner anstehenden Rede beruhigen oder wird er für weitere Verluste sorgen?

Die Aktie von Peloton fährt auch Achterbahn. Mittwoch sorgte die neue Kooperation mit Amazon für ein kräftiges Kursplus und heute gibt die Aktie wieder kräftig nach. Der Grund sind die Quartalszahlen des Fitnessgeräte-Herstellers. Die sind alles andere als überzeugend und schon ist die gute Stimmung wieder dahin. Ist es zu früh, um auf einen Turn-Around der Aktie zu setzen?

Die Themen der heutigen Sendung: Dax, Nvidia, Salesforce, Snowflake, Peloton, Apple, Telekom, T-Mobile US, Tops&Flops, Uniper, Delivery Hero, Gewinnspiel, Musterdepot, Sysco, Serica Energy, EQS-Group, HydrogenPro, UPM Kymmene, Xometry, FaZe & Zuschauerfragen.

