PINDUODUO - Ausbruch deutet sich an

Pinduoduo Inc. - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 58,280 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Pinduoduo befindet sich seit ihrem Tief bei 23,21 USD aus dem März 2022 in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie auf ein Hoch bei 68,71 USD und durchbrach dabei ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Februar 2021 bei 212,60 USD.

Nach diesem Hoch kam es zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend. Dort versucht die Aktie seit einigen Tagen einen kleinen Boden auszubilden. Heute springt die Aktie in einer starken Eröffnung über den Widerstand bei 54,03 USD und versucht die Vollendung des kleinen Bodens.

Jetzt Rally?

Bestätigt sich der Ausbruch über 54,03 USD, dann kommt es zu einem Kaufsignal in der Pinduoduo-Aktie. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen in Richtung 68,71 USD und ca. 79-80 USD ansteigen.

Sollte der Ausbruch aber nicht gelingen, droht nicht nur ein Rückfall auf 44,82 USD, sondern auch ein Bruch dieser Unterstützung. Infolgedessen könnte die Aktie in Richtung 31,01 USD oder sogar 23,21 USD abfallen.

Fazit: Der heutige Ausbruchsversuch könnte die Richtung in der Aktie der chinesischen e-commerce-Plattform vorgeben.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)