SEAGATE TECHNOLOGY - Bodenbildungsversuch läuft

Seagate Technology PLC - WKN: A3CQU7 - ISIN: IE00BKVD2N49 - Kurs: 79,240 $ (Nasdaq)

Die Aktie des Festplattenherstellers Seagate befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese startete nach einem Tief bei 2,98 USD im Januar 2009 und führte die Aktie im Dezember 2014 auf ein Hoch bei 69,40 USD. Erst im Februar 2021 gelang der Ausbruch über dieses Hoch. Anschließend kletterte der Wert auf sein Allzeithoch bei 117,67 USD, musste aber in den letzten Monaten die kompletten Gewinne der Rally ab Februar 2021 wieder abgeben.

Denn die Aktie fiel auf das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2014 zurück. Oberhalb dieses Hochs läuft seit Mitte Mai ein Bodenbildungsversuch innerhalb einer inversen SKS. Vollendet ist diese Formation aber noch lange nicht. Dafür braucht es noch einen Ausbruch über die Nackenlinie. Diese verläuft aktuell bei 82,42 USD.

Kaufsignal möglich, aber noch ein Stück entfernt

Die Seagate-Aktie könnte kurzfristig bis in den Bereich der Nackenlinie, also ca. 82,42 USD ansteigen. Erst mit einem signifikanten Ausbruch darüber ergäbe sich ein mittelfristiges Kaufsignal. Ein erstes Ziel läge bei ca. 100 USD, später könnte der Wert sogar an das Allzeithoch klettern.

Kommt es allerdings zu einem Rückfall unter 75,00 USD, würden die Chancen auf eine Bodenbildung deutlich sinken. In diesem Fall müsste zunächst mit Abgaben gen 69,40 USD und später sogar 62,70 USD gerechnet werden.

Fazit: Es gibt erste Anzeichen für eine größere Rally, aber keine klaren Signale. Dafür müsste die Aktie erst ihre potenzielle Bodenformation vollenden.

NASDAQ 100 - War das gestern nur eine temporäre Erholung?

PLUG POWER - Trade im ersten Zielbereich und jetzt?

HANNOVER RÜCK - Erstes Kursziel erreicht, zweites im Visier

Seagate Technology PLC

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)