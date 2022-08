onvista Mahlzeit: Powell sorgt für gruseligen Wochenausklang - Amazon lässt die Aktien vom Peloton, Plug Power sowie EA kräftig steigen und Varta sollte US-Konkurrenten beachten!

Die Rede hat gesessen. Jerome Powell entzaubert Freitag Nachmittag alle Anleger, die auf einen sanfteren Kurs der Fed gehofft hatten. Diesmal musst auch niemand zwischen den Zeilen lesen. Der Fed-Chef war ungewöhnlich deutlich und erklärte auch welche Folgen der Kurs der amerikanischen Notenbank hat. Den Märkten schmeckte diese klare Angeleigenheit überhaupt nicht. Mit etwas Verzögerung tauchten sie deutlich ab.

Amazon legt Hattrick hin

Drei Tage in Folge hat eine Verbindung zu Amazon drei verschiedene Aktien zweistellig in die Höhe springen lassen. Den Anfang machte Mittwoch Peloton, Donnerstag folgte Plug Power und Freitag Electronic Arts. Welche der Drei Papiere sind jetzt etwas für das Depot?

Musk und Telekom machen gemeinsame Sache

Donnerstag kündigte Elon Musk via Twitter an, dass SpaceX und die Telekom-Tochter T-Mobile US etwas "ganz besonderes" planen. Einen Tag lüfteten beide dann das Geheimnis. Die Idee ist gut und acht auch durchaus Sinn, aber der Markt sah es nicht als den ganz großen Wurf an.

Varta´s neuer Konkurrent

Während viele Anleger bei Varta auf den ganz großen Wurf bei der V4Drive Batterie warten, drängt sich ein US-Konkurrent immer mehr in den Fokus. Experten reichen schon dreistellige Kursziele rum. Apple, Tesla und auch anderen Autobauern wird das Interesse an einem Einstige nachgesagt. Sollten Varta-Anleger die Seiten wechseln?

Montag: Rezessionsangst ist zurück - Deere, Tesla, Telekom und wird Warren Buffett Occidential ganz übernehmen?

Dienstag: Schnäppchenjagd bei Chemie und Auto-Werten - Zoom, Palo Alto, Adidas und muss sich Varta vor diesem US-Batterie-Produzenten fürchten?

Mittwoch: Dax bleibt angespannt - Intuit, Covestro, SFC Energy und der Aktiensplitt von Tesla steht vor der Tür

Donnerstag: Dax gibt Gewinne wieder ab - Nvidia, Apple, Peloton und die Telekom verkündet heute mit Elon Musk "etwas Besonderes"

Freitag: Dax bleibt auf der Hut - Affirm, Workday, Elon Musk/Telekom und Amazon lässt nach Peloton und Plug Power die dritte Aktie in die Höhe schießen

Viel Spaß beim Anschauen!