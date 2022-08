IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter IR: Evolution Energy Minerals: Tests zeigen Batteriefähigkeit des Graphits aus der geplanten Chilalo-Mine

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter IR: Evolution Energy Minerals: Tests zeigen Batteriefähigkeit des Graphits aus der geplanten Chilalo-Mine

Höchste Reinheitsgrade, kaum Verunreinigungen und eine hohe Performance: Tests des Graphits aus dem Chilalo-Vorkommen von Evolution Energy Minerals zeigen, dass sich das Material für Lithium-Ionen-Batterien ebenso eignet wie für die Atomindustrie. Dies verspricht hohe Gewinnmargen.

Momentan werden weltweit 282 Batteriefabriken gebaut, um die Nachfrage aus der Elektroautoindustrie zu erfüllen. Dementsprechend ist der Bedarf an den nötigen Rohstoffen immens. Dabei kommt nichts mengenmäßig so häufig in modernen Lithium-Ionen-Batterien vor wie Graphit. Doch Graphit ist nicht gleich Graphit. In der Natur treten Verunreinigungen in dem Metall auf und nicht jedes Material ist geeignet, um daraus die höchsten Reinheitsgrade zu gewinnen, die für High end-Anwendungen benötigt werden. Deshalb gibt es nur wenige Lagerstätten weltweit, die sich für die Gewinnung von Graphit für Batterien eignen.

Evolution Energy Minerals ist in dieser Frage auf dem richtigen Weg. So haben die Australier ihre Lagerstätte Chilalo in Tansania in den vergangenen Jahren weit entwickelt und kommen inzwischen auf eine Ressource mit 3,6 Mio. Tonnen enthaltenem Graphit. Schon am Ende dieses Sommers will das Unternehmen eine endgültige Machbarkeitsstudie für den Bau der Mine vorlegen. Aktuell laufen noch Optimierungsarbeiten, zudem soll die Finanzierung gesichert werden.

Die entscheidende Frage ist, ob sich das Graphit von Chilalo auch für Lithium-Ionen-Batterien und weitere High Tech-Anwendungen eignet, die immer mehr nachgefragt werden. Dazu hat das Management nun von einem Partner in den USA, einem etablierten US-Hersteller von Batteriegraphitprodukten, Testarbeiten durchführen lassen. Die Ergebnisse zeigen: Das Graphit von Chilao ist das Beste, was es derzeit auf dem Markt gibt. Elektrochemische Analysen zeigen nämlich, dass sich das Chilalo-Graphit für sogenannte Super-Premium-Anwendungen eignet. Dabei übersteigt das getestete Material die Anforderungen der Batterieindustrie deutlich, wie Evolution Energy Minerals mitteilte. Nun werden diese Tests bis zu 100 Zyklen fortgesetzt, um ausreichende Daten zu erhalten, um die Qualifikationsanforderungen der Batteriehersteller zu erfüllen.

Darüber hinaus haben diese Testarbeiten gezeigt, dass das Chilalo-Graphit bis zu einem Reinheitsgrad von 99.9995% aufbereitet werden kann. Mit diesem hohen Reinheitsgrad wäre das Material für jedwede Graphit-Anwendung geeignet. Dabei fallen zwei Punkte ins Auge, die wichtig für den Vertrieb sind. So zeigen Detailanalysen, dass das 95%ige Graphit-Konzentrat aus Chilalo nur wenige Verunreinigungen enthält. Dies gilt insbesondere für Molybdän und Bor, womit das Material zum einen eine Vorbedingung für die Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien erfüllt. Zum anderen aber ermöglicht der niedrige Grad an Bor den Einsatz in Kernkraftwerken, deren Laufzeit durch die aktuelle Diskussion um russische Gaslieferungen wieder zum Leben erweckt wurde.

Wie wichtig diese Anwendungen sind, zeigt der Blick auf die Marktpreise. So werden für Molybdän-armes Graphit in der Batterieindustrie derzeit zwischen 8.000 und 18.000 US-Dollar je Tonne bezahlt. Die Nuklearindustrie legt wiederum für geeignetes, Bor-armes Graphit derzeit bis zu 30.000 US-Dollar je Tonne auf den Tisch. Dies verspricht hohe Gewinnmargen für Evolution Energy Minerals und seine Aktionäre.

Evolution Energy Minerals Limited

ISIN: AU0000180200

www.evolutionenergyminerals.com.au/

Land: Australien

