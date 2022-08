IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT verstärkt sein Board mit Jeff Zajac

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT verstärkt sein Board mit Jeff Zajac

Toronto (Ontario), 29. August 2022 - dynaCERT Inc. (TSX: DYA, OTCQB: DYFSF, FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Jeff Zajac zum Director des Unternehmens bekannt zu geben. Außerdem hat das Unternehmen die Anzahl seiner Directors gemäß den Statuten des Unternehmens von fünf (5) auf sechs (6) erhöht.

Herr Zajac ist Founder und CEO von Facial Stats Ai, einem Unternehmen, das auf neuronale Netze, Computer Vision und künstliche Intelligenz auf dem kanadischen, US-amerikanischen, mexikanischen und mittelamerikanischen Markt spezialisiert ist und Niederlassungen in Toronto und Mexiko-Stadt unterhält sowie über ein selbst aufgebautes Vertriebshandelsnetz verkauft. Er ist außerdem CEO und Co-Founder von Solus One / VB, einem multinationalen SaaS-basierten Softwareunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Verbesserung von VoIP-Technologien zur Kostensenkung und Leistungsmaximierung sowie auf die Beratung von Großkunden aus der Politik- und Medienbranche in den Bereichen Marktforschung und Kommunikationseffizienz gerichtet ist. Herr Zajac nahm an Team Canada Missions in Asien, den USA, dem Nahen Osten und Lateinamerika teil, einschließlich Messen der IKT-Branche als Aussteller. Darüber hinaus kann er Erfahrungen aus erster Hand mit BDC, EDC und VCs vorweisen. Er ist auch CEO und Founder von New Rock Mining, einem Mineralexplorationsunternehmen, das über Schürfrechte und Optionen in Neufundland verfügt.

Herr Zajac war Dozent am Humber College und am Seneca College, wo er Einführung in die Wirtschaft, Arbeitswirtschaft und Buchhaltung für Apotheker unterrichtete. Er war Gastredner zu Themen wie International Business, Entrepreneurship oder Asian & Latin America Business an der Guelph University, dem Humber College, der University of Toronto, der Ryerson University, der Regierung von Ontario, Ontario Exports, der York University, der Ontario University, dem Cambrian College und der Laurentian University.

Jeff Zajac, FCPA, FCMA, CPA, CMA, MA, B.Comm, ist ein Fellow Chartered Professional Accountant, dem diese Ehre noch vor seinem 40. Lebensjahr zuteilwurde. Er besitzt ein Master of Arts-Diplom in Leadership Studies von der University of Guelph und absolvierte den Canadian Securities Course. Außerdem besuchte er die Kurse über Certified International Trade Professional (CITP) an der Carleton University. Er ist ein Certified Management Accountant und besitzt ein Bachelor of Commerce and Finance-Diplom mit Schwerpunkt Wirtschaft von der University of Toronto.

Herr Zajac war Founder von Wasaga Hockey.com, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Wasaga Beach, deren Mission darin besteht, Kindern unter zwölf Jahren in den Frühlings- und Sommermonaten erschwinglichen Hockeysport zu bieten. Er war auch Mitglied von CPA Ontario, einem PCC, das Fälle von beruflichem Fehlverhalten gegen CPAs in Ontario beurteilt.

Jeff Zajac, Director von dynaCERT sagte: Die Entwicklung der Kerntechnologie von dynaCERT zur Reduzierung von Kohlenstoff und Emissionen wird unserer Welt über Generationen hinweg zugutekommen. Ihr umfassendes Verständnis der neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Wasserstoffmarkt wird dynaCERT als globalen Marktführer in diesem Bereich weiter voranbringen. Ich freue mich darauf, ein Teil des erstklassigen Teams von dynaCERT zu werden und einen Beitrag für unsere zukünftigen Generationen zu leisten, indem ich für ein Unternehmen arbeite, das Wasserstoffinnovationen weiterentwickelt.

Jim Payne, President und CEO von dynaCERT, sagte: Das Board of Directors von dynaCERT ist sehr erfreut und dankbar, Jeff Zajac als Director des Unternehmens willkommen zu heißen. Jeff Zajac verfügt über die Qualitäten, um dynaCERT zu einem Neuanfang zu verhelfen, bei dem das Hauptaugenmerk auf die Zusammenarbeit mit dem Board und das Wachstum des Unternehmens gerichtet ist. Unser gesamtes Unternehmen, unsere Interessensvertreter, Kunden, Händler und Aktionäre heißen mit mir zusammen Jeff als dynamischen, starken Unterstützer der grünen Technologie und der Förderung unserer HydraGEN-Technologie auf globaler Ebene in vielen Branchen weltweit herzlich willkommen.

Das Unternehmen hat im Rahmen seines Optionsplans an seine Berater, Mitarbeiter, Officers und Directors außerdem 7.593.335 Optionen ausgegeben, die jeweils zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,30 $ pro Stammaktie und mit einer Laufzeit bis zum 26. August 2027, berechtigen.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

Für das Board:

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere Informationen in Bezug auf Jeff Zajac können nicht von unabhängiger Seite geprüft werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67229

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67229&tr=1

