Off THE LOWS - FED, EZB und Erdgas im Fokus

Neben der FED, ist vor allem die EZB für die jüngsten Turbulenzen an den Kapitalmärkten verantwortlich. Hier werden wesentlich aggressivere Töne angeschlagen. Powell hat hingegen bestätigt, was unzählige Notenbanker seit Wochen kommuniziert haben. Zinsen werden länger oben bleiben, als die Aktienseite eingepreist hat. Renditen der US-Staatsanleihen ziehen bereits seit Anfang August an, und haben die Warnungen nicht ignoriert. Die Performance-Lücke schließt sich jetzt. Die Bärenmarkt-Rallye ist final beendet, und in den kommenden Wochen dürften die Juni-Tiefs getestet (wenn nicht sogar unterschritten) werden. Die FED bleibt mehr Feind als Freund und wir sehen mehr Ertragswarnungen und Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft. Aktien preisen Disinflation ein, aber im Umfeld einer stabilen Wirtschaft. Die Rechnung wird nicht aufgehen, weil die Reduktion der FED-Bilanz und die dauerhaft höheren Zinsen die Konjunktur schneller entschleunigen dürfte als den Inflationsdruck.



0:00 - Intro

0:24 - Rede von Jerome Powell

2:35 - Abkühlung der Wirtschaft? | Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung

4:40 - Die kurzfristige Daten sind entscheidend

5:53 - Die Frage der Wirtschaftsabkühlung

6:55 - Risiko einer Rezession nimmt zu

8:23 - Kommentare der EZB

10:09 - Fazit

10:43 - Deutschland: Fortschritte bei Erdgaslagerbeständen

12:28 - Iran könnte Rohöl liefern

13:07 - Ausblick auf die Woche

13:40 - Rekord an Short-Positionen

14:33 - Langlaufende Anleihen

16:05 - Tesla



