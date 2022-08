Vorbörse: Freundlicher Handelsstart - Adler Group im Fokus

Deutschland:

Der deutsche Leitindex brachte am gestrigen Nachmittag und im nachbörslichen Handel die avisierte "technische Korrektur" Richtung 13.000er Marke, heute morgen wurde der Index zeitweise nördlich der 12.960er Marke getaxt, gab aber kurz nach 8 Uhr wieder mehr als 30 Punkte nach.

Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte knapp eine halbe Stunde vor dem Auftakt ein Plus auf 12 924 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird in einem international stabilisierten Umfeld freundlich erwartet.

Mit einem positiven Start rückt der Dax wieder an die runde Marke von 13 000 Punkten heran, unter die er am vergangenen Freitag gerutscht war nach Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell zu weiteren Zinsanhebungen. "Seine Botschaft war, dass die Fed weitermachen wird, bis ihre Arbeit erledigt ist", sagte Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets mit Blick auf ihr Ziel, die Inflation einzudämmen. Er schätzt, dass die Fed im September ihren Leitzins erneut um 75 Basispunkte erhöhen wird.

Aber auch hierzulande stehen die Währungshüter wegen der hohen Inflation unter Druck. Im Blick stehen deshalb am Dienstag die Verbraucherpreise für Deutschland mit der ersten Schätzung für August. Marktbeobachter rechnen daher mit einer deutlichen Zinsanhebung der EZB in der kommenden Woche. Die Kehrseite ist die konjunkturelle Bremswirkung, die Rezessionssorgen der Anleger dürften daher nicht kleiner werden.Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage am Dienstag ruhig.

Adler Group im Fokus

Die Adler Group kam am Vorabend nach Börsenschluss mit einigen Neuigkeiten, darunter Halbjahreszahlen, einem Verzicht auf einen Dividendenvorschlag und die feste Installation Thomas Echelmeyer in der Funktion des Finanzvorstands. In der Summe zeigten sich die Anleger wenig aufgeregt, vorbörslich bewegte sich der Kurs des angeschlagenen Immobilienunternehmens nicht groß vom Fleck. Er ist in den vergangenen Monaten aber auch schon deutlich gefallen.

USA:

An der Wall Street haben die wichtigsten Indizes ihre jüngste Talfahrt gebremst. An den Finanzmärkten dominieren aber nach wie vor Sorgen bezüglich weiter deutlich steigender Leitzinsen in den USA und auch in Europa, die die Wirtschaft belasten könnten. Höhere Zinsen verringern zudem die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren.

ASIEN:

Die Aktienmärkte in Asien haben sich nur teilweise von ihren deutlichen Vortagesverlusten erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor Handelsende um gut ein Prozent. In China verlor der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands dagegen gut ein halbes Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone gab zuletzt knapp ein Prozent nach.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL:

Renten:

Bund-Future 149,07 +0,44%

Devisen:

Euro/USD 0,9999 0,02%

USD/Yen 138,47 -0,18%

Euro/Yen 138,46 -0,16%

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 4500 (4400) PENCE - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 920 (1075) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

JEFFERIES SENKT KINGSPAN GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 63,60 (72,40) EUR

JPMORGAN SENKT CARREFOUR AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 20,50 (21,50) EUR(mit Material von dpa-AFX)