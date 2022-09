GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Ankauf

GoldenPeaks Capital erwirbt innerhalb der nächsten 6 Monate über 1 GW an Solarprojekten in Polen.

Warschau, 1. September 2022 – GoldenPeaks Capital, ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen mit starkem Fokus auf Osteuropa spezialisiertes Unternehmen, wird innerhalb der nächsten 6 Monate mehr als 1 GW an Solarprojekten in Polen erwerben. GoldenPeaks Capital, eine in Europa ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf Investitionen in erneuerbare Energien spezialisiert hat, weist derzeit ein Portfolio von insgesamt 1 GW an Solarprojekten aus. Investitionen in erneuerbare Energien, insbesondere Photovoltaik und Speicher, sind der Schlüssel, um die Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern und zusätzlich fossile Brennstoffe zu ersetzen. Entsprechend hat GoldenPeaks Capital ihr Photovoltaik-Portfolio für die nächsten 6 Monate um 1 GW erweitert. Die Projekte werden dabei von lokalen Entwicklern gekauft und jeweils von der GoldenPeaks-Tochter Spectris Energy Sp. z o.o. in Polen gebaut und verwaltet. Spectris Energy Sp. z o.o. verfügt heute über mehr als 60 Fachleute für Engineering, Beschaffung, Logistik und Steuerung des Bauprozesses sowie für die gesamte Palette der Vermögensverwaltungs- und Handelskapazitäten bei modernster Technologie. GoldenPeaks Capital hat somit den Vorteil, Projekte direkt kaufen zu können und Budget- und termingerecht eine Ausführung mit ausgezeichneter Qualität zu gewährleisten und entsprechende Investitionen für einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren zu sichern. Adriano Agosti, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital, sagt: „Für GoldenPeaks Capital ist es entscheidend, ein zuverlässiger Partner zu sein, um Polens Anteil an erneuerbaren Energien schnell und termingerecht auszubauen und unsere Expertise bestmöglich einzubringen, um die Klimaziele des Landes zu erreichen.“ GoldenPeaks Capital, ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital möchte dazu beitragen die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter zu beschleunigen, indem sie die nahtlose Integration aller firmeninternen Bereiche wahrnimmt, wie unter anderem die Fertigung, Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Supply Chain Management, Bau und Inbetriebnahme von Anlagen oder den eigentlichen Energievertrieb. E-Mail: aa@goldenpeakscapital.com Medienanfragen :



GoldenPeaks Capital

Siro Barino

Tel.: +41 79 335 24 24

E-Mail: siro@barino.ch



Über GoldenPeaks Capital:

GoldenPeaks Capital ist ein Erzeuger sauberer Energie, der sich auf den schlüsselfertigen Bau und Betrieb von erneuerbarer Solar- und Windenergie konzentriert. Es verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten auf der ganzen Welt mit einer Gesamtkapazität von über 6.000 MW, die durch seine 100-prozentigen Tochtergesellschaften, wie Spectris Energy in Polen, abgeschlossen und implementiert wurden.



Disclaimer Golden Peaks Capital:



This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company’s current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.

