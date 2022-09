Yoga-Marke Lululemon erhöht Jahresprognose dank wohlhabender Kunden

Bangalore (Reuters) - Der Yoga-Beikleidungshersteller Lululemon Athletica wittert Morgenluft dank wohlhabender Kunden.

Das kanadische Unternehmen erhöhte am Donnerstag seine Jahresprognose für Gewinn und Umsatz. Die starke Nachfrage reicher Kunden nach Yoga-Produkten mache die Einbußen beim Erlös durch Haushalte mit geringeren Einkommen mehr als wett. Das Unternehmen sagt nach einem starken zweiten Quartal nun einen Gewinn je Aktie von 9,75 bis 9,90 Dollar voraus nach zuvor 9,35 bis 9,50 Dollar. Beim Netto-Umsatz peilt Lululemon für das Gesamtjahr 7,87 bis 7,94 Milliarden Dollar nach zuvor 7,61 bis 7,71 Milliarden Dollar an. Lululemon-Aktien sprangen im nachbörslichen Handel um fast acht Prozent in die Höhe.

Charts zu den Werten im Artikel Lululemon Athletica

Neben Jogginghosen, Shirts oder Sportwäsche vertreibt Lululemon auch zahlreiche Accessoires wie Yoga-Matten und Sporttaschen. Im zweiten Quartal stieg der Netto-Umsatz um 29 Prozent auf 1,87 Milliarden Dollar, was über den Schätzungen der Analysten von 1,77 Milliarden Dollar lag. Der Überschuss erhöhte sich auf 289,5 Millionen Dollar von 208,1 Millionen Dollar.

(Bericht von Praveen Paramasivam, geschrieben von Birgit Mittwollen; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)