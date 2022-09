EUR/USD Wochenausblick: Neues Jahrestief - EZB im Fokus

Rückblick:

Das Währungspaar setzte zunächst die avisierte Konsolidierungsphase weiter fort, kam allerdings nicht über den angesprochenen Horizontalwiderstand um 1,0085 USD hinaus. In der zweiten Wochenhälfte - hier speziell nach der Gas-Nachricht vom Freitagabend - kam das Paar dann wieder unter kräftigen Verkaufsdruck. Zum Auftakt in die neue Handelswoche wurde dann heute ein neues Jahrestief südlich von 0,99 USD markiert.

Ausblick:

Nach einem eher ruhigen Wochenauftakt (US-Labour Day Feiertag am Montag) könnte es in der zweiten Wochenhälfte wieder sehr turbulent werden. Das Highlight der bevorstehenden Handelswoche ist ohne Zweifel der Zinsentscheid der EZB am Donnerstagnachmittag und die anschließende Pressekonferenz von EZB-Chefin Lagarde. Ein Zinsschritt um 50 Basispunkte gilt als sicher, das Gros der Marktbeobachter rechnet allerdings mit einer (längst überfälligen) Erhöhung um 75 Basispunkte. Des weiteren spricht Fed-Chef Powell um 15:10 Uhr am Donnerstag.

Charttechnischer Ausblick:

Das Paar hat am Morgen ein neues Jahrestief unterhalb von 0,99 USD erreicht und damit ein wichtiges Kursziel abgearbeitet. Hier ist in den kommenden Tagen zunächst mit Stabilisierungs- und Erholungsversuchen der Käuferseite zu rechnen. Die weiter Entwicklung dürfte dann einzig und allein von der Höhe des EZB-Zinsschritts am kommenden Donnerstag abhängen. Hier wäre sogar eine Erholung zurück über die Parität denkbar.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe / US-Feiertag

Dienstag: 16 Uhr ISM Einkaufsmanagerindex Services

Mittwoch: 16 Uhr Fed-Mitglied Mester spricht 18:35 Uhr Fed-Mitglied Brainard spricht

Donnerstag: 14:15 EZB Entscheid 14:45 EZB-PK 15:10 Rede Fed-Chef Powell

Freitag: Nur Daten aus der 2. Reihe