Trading-Chance Mercedes-Benz Group: Abverkauf statt Doppeltief?

Werbung

Nachdem der deutsche Aktienmarkt am Freitag nach dem offiziellen Handelsende durch die Nachrichten in Bezug auf Nord Stream 1 massiv unter Druck geriet, kann sich für die Mercedes-Benz-Aktie die bis Freitagnachmittag geltende Basis für ein kurzfristig bullisches Signal ins Gegenteil verkehren. Kommt es so, wäre das bisherige Jahrestief das unmittelbare, womöglich aber nicht das ultimative Kursziel. Eine Trading-Chance Short.

Das am Freitag vom ifo-Institut veröffentlichte, aktuelle Stimmungsbild in der Automobilindustrie zeigt einen deutlichen Abstieg bei der Beurteilung der aktuellen Lage, während vor allem die Autobauer selbst in Bezug auf die kommenden Monate zumindest verhalten optimistisch bleiben. Doch wenn man sich die derzeitige Nachrichtenlage so ansieht, würde man zu dem Schluss kommen, dass sich dieser Optimismus schnell in Wohlgefallen auflösen könnte.

Die Bullen stehen immer mit einem Bein im Ausgang

Wir halten derzeit noch einen Ende Juli vorgestellten Inline-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group-Aktie, der am 16. September auslaufen wird. Bislang sind die Barrieren noch weit entfernt, selbst, wenn die Aktie das bisherige Jahres-Verlaufstief bei 50,19 Euro unterbieten sollte, wäre noch einiges an Spielraum bis zur unteren Barriere dieses „Inliners“, die bei 44 Euro liegt. Daher bestünde auch kein Grund, diesen Inline-Optionsschein jetzt zu Gunsten eines Short-Trades zu verkaufen, es wäre allemal beides möglich. Und wenn der Markt heute so startet, wie man das nach dem Abverkauf am Freitagabend vermuten müsste, hätte die Mercedes-Aktie eine gute Basis für ein zeitnahes Short-Signal, das einen solchen Trade zügig ins Laufen bringen würde.

Zumal es ja nicht nur die Charttechnik alleine wäre, die dafür sprechen würde, dass die Aktie Luft nach unten hat. Die problematische Energie-Versorgungslage, die hohe Inflation, die steigenden Kreditkosten, all das wirkt von zwei Seiten zugleich negativ: Zum einen durch die deutlich höheren Produktionskosten, zum anderen durch vorsichtiger werdende Verbraucher. Das wissen auch die meisten Investoren. So lange das Chartbild kein neues Abwärts-Signal generiert, steigt man zwar trotzdem nichts aus, aber die meisten Trader dürften hier immer mit einem Bein im Ausgang stehen. Und sollte die Aktie der Mercedes-Benz Group heute schwach laufen, wäre das ein klares Signal, sich zügig zum Notausgang zu begeben … oder Short zu gehen.

Das Mini-Doppeltief könnte heute scheitern und die Bären anlocken

Schon im Juli hatte ein Doppeltief die Mercedes-Aktie in eine Rallye geführt, am Freitag dürften viele darauf gesetzt haben, dass das erneut klappt. Mit einem soliden Kursplus schuf die Aktie zum Freitags-Closing die Basis für ein solches, kleines Doppeltief über der Kreuzunterstützung aus dem März-Tief und der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie. Mit einem erneuten Anstieg heute und einem Schlusskurs über der 20-Tage-Linie wäre dann Spielraum bis in die massive Widerstandszone im Bereich knapp über 60 Euro, die zusätzlich durch die übergeordnete Abwärtstrendlinie verstärkt wird. Dass die Aktie auch noch diese markante Hürde nehmen könnte, wäre zwar unwahrscheinlich, aber unmöglich ist an der Börse ja nichts, weswegen wir den Stop Loss des hier vorgestellten Short-Trades zunächst knapp über diese Zone und das letzte Zwischenhoch legen. Aber:

Quelle: marketmaker pp4

Der DAX hatte am Freitagabend nachbörslich durch o.g. Nachrichten über Nord Stream 1 in der Spitze über 400 Punkte verloren. Das macht deutlich, wie nervös der Markt ist und wie wacklig die Füße sind, auf denen derzeit Rallyes stehen. Daher ist es einen Gedanken wert, diese Situation einer erholten Mercedes-Aktie, relativ nahe an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie, für einen Short-Trade zu nutzen. Und sollte die Aktie diese vorgenannte Kreuzunterstützung im Bereich 54,67/54,90 Euro auf Schlusskursbasis unterschreiten, dürfte zügig Schwung in einen solchen Short-Trade kommen, so dass man den Stop Loss dann auch zeitnah deutlich enger ziehen könnte, siehe den Hinweis dazu im nächsten Abschnitt.

Risikofreudige Trader setzen jetzt auf das Scheitern der Bullen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 71,728 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,60. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Mercedes-Benz Group lautet UH5YEP.

Den Stop Loss würden wir bei 62,10 Euro in der Aktie, knapp über das letzte Zwischenhoch, platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,96 Euro. Sobald die Mercedes-Aktie aber unter 54 Euro schließt, sollte man diesen Stop Loss sofort deutlich enger ziehen, da wäre dann ein Level von 1,35 Euro angebracht.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 60,62 Euro, 64,53 Euro, 66,48 Euro, 68,42 Euro

Unterstützungen: 55,56 Euro, 50,62 Euro, 50,19 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Mercedes-Benz Group

Basiswert Mercedes-Benz Group WKN UH5YEP ISIN DE000UH5YEP5 Basispreis 71,728 Euro K.O.-Schwelle 71,728 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,60 Stop Loss Zertifikat 0,96 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.