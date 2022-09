DAX: Index legt dynamisch zu

Nach positiven Vorgaben aus Asien konnte auch der Deutsche Aktienindex DAX an seine Gewinne der letzten Woche anknüpfen und weist zur Stunde ein Kursplus von gut 2,5 Prozent aus. Damit scheint der Ausbruch über die Kaufmarke von 13.050 Punkten doch gefruchtet zu haben und hält dadurch weiteres Aufwärtspotenzial bereit.

Obwohl intraday versucht wird den 50-Tages-Durchschnitt zu überwinden und damit in trockene Tücher zu betten, steht der DAX nun an einer neuerlichen Hürde von 13.400 Punkten. Erst über diesem Niveau dürfte die Aufwärtsbewegung weiter vorangetrieben werden und könnte infolgedessen Zugewinne an 13.691 Punkte ermöglichen.

Eine nachhaltige Trendwende beim DAX wird aufgrund der kurzzeitig positiven Kursreaktion trotzdem noch nicht gesehen, weiterhin bleiben die Unsicherheitsfaktoren an den Aktienmärkten hoch und damit ebenso die Rückfallrisiken für das heimische Leitbarometer. In die Bredouille würde der DAX allerdings erst unterhalb der Vorwochentiefskurse von 12.600 Punkten geraten, dann wären Abschläge auf die Jahrestiefs um 12.390 Punkten nahezu vorprogrammiert.