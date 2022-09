DAX: EMA 50 zurückerobert

In der abgelaufenen Handelswoche konnte der Deutsche Aktienindex DAX durch den Kurssprung über 13.050 Punkte im Freitagshandel einen vorausgegangenen Boden der letzten Wochen im Bereich um 12.600 Punkten erfolgreich abschließen und damit ein Kaufsignal generieren. Jetzt läuft eine Gegenbewegung auf die Kursverluste der letzten Monate.

Diese könnten kurzzeitig noch in den Bereich von 13.471 Punkten aufwärts reichen, darüber an 13.510 Zähler. Sollte das Barometer jedoch am 61,8 % Fibonacci-Retracement gelegen um 13.433 Punkten zur Unterseite abdrehen, müssten auf Sicht der nächsten Tage weitere Verluste einkalkuliert werden.

Kurzfristig liegt das Momentum jedoch bei den Bullen, weitere Zugewinne sind durch die explosionsartigen Kursgewinne vom Montag sehr wahrscheinlich geworden. Dennoch sollte man sich nicht in überschwängliche Euphorie wägen, die Abwärtsrisiken sind nach wie vor omnipräsent.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zum BSI Manufacturing Index für das laufende Quartal sowie den Erzeugerpreisen (CGPI) per August vorgelegt. Deutschlands endgültige Verbraucherpreise per August stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, um 11:00 Uhr werden die ZEW-Konjunkturerwartungen per September der Eurozone und Deutschlands vorgelegt.

Ab Mittag stoßen die USA mit Zahlen zum NFIB Small Business Index, ab 14:30 Uhr geht es mit Verbraucherpreisen (Kernrate) der USA sowie Zahlen zu Realeinkommen aus August weiter. Um 14:55 Uhr werden noch die wöchentlichen Redbook-Einzelhandelsumsätze gemeldet.