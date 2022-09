DAX® - Umkämpfte 13.050er-Marke

Der scharfe „U-Turn“ des Vortages wirkte gestern beim DAX® noch nach. Nach dem erneuten Rutsch unter die 50-Tages-Linie (akt. bei 13.224 Punkten) kam es zunächst zum Schließen der zu Wochenbeginn gerissenen Aufwärtskurslücke (13.166 zu 13.121 Punkte) und per Tagesschlusskurs dann auch noch zum Rebreak der alten Ausbruchsmarken bei 13.050 Punkten. Immerhin signalisieren zwei „Hammer“-Umkehrmuster im Stundenbereich, dass die Bullen die 13.000er-Marke nicht kampflos aufgeben werden. Heute dürfte sich das Aktienbarometer zunächst im Bereich der o. g. Marke von 13.050 Punkten stabilisieren. Das ist aber auch notwendig, denn ansonsten wäre die kleine Bodenbildung der letzten Tage aufgrund des Schwächeanfalls im Verlauf der bisherigen Handelswoche bereits wieder zu den Akten zu legen. Im Fall einer negativen Weichenstellung rücken die jüngsten Verlaufstiefs bei 12.617/12.604 Punkten sofort wieder in den Mittelpunkt. Wie so oft dürfte der Blick in die USA für eine wichtige Orientierungshilfe sorgen. Bei S&P 500® steht derzeit eine wichtige Trendlinie zur Disposition (Klicken Sie auf den Link, um die weitern Analysen unseres Daily Trading zu sehen: https://www.hsbc-zertifikate.de/home/dailytrading.html).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

