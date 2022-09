LULULEMON - Muskelkater bei den Bullen

Lululemon Athletica Inc. - WKN: A0MXBY - ISIN: US5500211090 - Kurs: 318,120 $ (Nasdaq)

Die Aktie des Sportartikelherstellers Lululemon spulte den Fahrplan aus dem Juni in den vergangenen Wochen sehr gut ab, sogar das graue Bonusziel bei 354,85 USD wurde erreicht. Das Erholungshoch lag bei 355,59 USD. Seither geht es wieder abwärts. Ist das der Beginn der nächsten großen Abwärtswelle?

Optimistische Analysten, optimistisches Unternehmen

Schauen wir zunächst auf die Bewertung der Aktie. Was hat sich seit Juni verändert? Die überraschende Erkenntnis: Die Analysten haben anders als bei der Konkurrenz wie Adidas, Nike oder Puma, ihre Schätzungen nicht etwa reduziert. Sie haben gerade die Ergebnisprognosen für das laufende Jahr 2022/23 und 2023/24 nach oben geschraubt. So wird im laufenden Jahr ein Gewinnsprung um 27 % auf 9,89 USD je Aktie erwartet. Im darauffolgenden Geschäftsjahr soll sich das Wachstum auf gut 15 % abschwächen.

Interessanterweise zeigt sich das Unternehmen teils noch optimistischer und erwartet eine Umsatzsteigerung auf eine Range zwischen 7,865 bis 7,940 Mrd. USD und einen Ergebnissprung auf 9,82 bis 9,97 USD je Aktie. Die Bewertung wäre damit mit einem KUV von 5,6 und einem KGV von 32 angemessen. Die Problematik dürfte aber weiterhin sein, das Wachstum in dieser Form aufrechtzuerhalten. Eine mögliche Abschwächung in Richtung Wachstumsraten von rund 15 % sollten Anleger in den kommenden Jahren auf dem Schirm haben. Dann dürfte es schwer sein, angesichts erodierender Markt- und Sektorbewertungen KGVs von an die 30 weiter zu rechtfertigen. Bislang läuft es bei Lululemon aber sehr gut.

Aktie weiter in der Korrektur

Charttechnisch ist das Potenzial dagegen weitestgehend ausgereizt. Die Aktie müsste den Widerstand bei 354,85 USD und damit auch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch überwinden, um sich weiteren Spielraum in Richtung 399,90 USD zu verschaffen. Wahrscheinlicher ist meiner Ansicht nach aber eine Fortsetzung der Korrektur. Unter dem Support bei 316,49 USD könnte der Wert den EMA200 Woche bei 285,00 USD testen. Darunter besteht Spielraum bis auf 248,75 USD, wo ein Gap im Wochenchart notiert.

Fazit: Operativ läuft es bei Lululemon weiter blendend. Die Frage ist allerdings, wie lange das angesichts rezessiver Tendenzen noch so bleiben wird. Fundamental ist die Aktie teuer, charttechnisch liegt bislang kein Kaufsignal vor.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 6,26 7,30 9,07 Ergebnis je Aktie in USD 7,79 9,89 11,43 Gewinnwachstum 26,96 % 15,57 % KGV 41 32 28 KUV 6,5 5,6 4,5 PEG 1,2 1,8 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Lululemon Athletica-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)