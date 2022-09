EUR/AUD: Bullen liefern ab!

In der letzten technischen Besprechung zur EUR/AUD vom 07. September 2022: „EUR/AUD: Das Paar dreht langsam“ wurde bereits im Vorfeld auf eine inverse SKS-Formation hingewiesen, diese konnte mit dem Sprung über die Marke von 1,4797 AUD schließlich aktiviert werden und brachte Kursgewinne an 1,5122 AUD hervor. Gelingt ein nachhaltiger Sprung über den EMA 200, dürfte dies ein kleinerer Befreiungsschlag in Richtung der nächstgrößeren Ziele werden. Ein frisches Long-Engagement wäre an dieser Stelle ebenfalls denkbar, da durch den Sprung über den EMA 200 die Rückfallrisiken erheblich minimiert worden sind.

Dynamische Zugewinne

Ein nachhaltiger Tages-, Wochen- und Monatsschlusskurs oberhalb des EMA 200 bei derzeit 1,5029 AUD würde weitere Ziele bei 1,5190 und 1,5398 AUD aktivieren und sich für ein fortgesetztes Long-Investment anbieten. Aber auch frische Positionen können hierauf abgeschlossen werden, ein passender Schein wird im weiteren Verlauf noch vorgestellt. Bei einem Kursrutsch unter 1,4965 AUD würden allerdings Abschlagsrisiken auf 1,4830 AUD merklich zunehmen, tiefer als die Nackenlinie sollte es hierbei allerdings nicht mehr gehen. Dies könnte nämlich eine bärische Ausgangslage bei EUR/AUD für die Zukunft schaffen.