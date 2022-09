S&P 500® - Ein enges Match!

Der S&P 500® erlebte zuletzt eine schwierige Marktphase. Der September wurde also seinem saisonal herausfordernden Ruf gerecht. Charttechnisch eröffnet das temporäre Unterschreiten des alten Jahrestiefs vom Juni bei 3.637 Punkten nun aber möglicherweise Chancen, denn auf solche „false breaks“ folgen oftmals schnelle dynamische Gegenbewegungen. In die gleiche Kerbe schlägt derzeit der RSI. Hier hat die jüngste Stabilisierung zu einem neuen Einstiegssignal geführt. Das Oszillatorsignal passt interessanterweise hervorragend in die saisonale Landschaft. Schließlich legen der Dekaden- und der US-Präsidentschaftszyklus die Ausprägung eines zyklischen Tiefpunktes per Ende September/Anfang Oktober nahe. Charttechnisch definieren wir ein Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 3.749 Punkten) als einen wichtigen Katalysator in Sachen technische Aufwärtsreaktion. Die Hoch- und Tiefpunkte bei 3.900 Punkten markieren im Erfolgsfall ein wichtiges Erholungsziel, ehe die 4.100er-Marke wieder ins Blickfeld rückt. Aufgrund des antizyklischen Charakters neuer Longpositionen sollten Anlegerinnen und Anleger einen strikten Stop-Loss auf Basis des jüngsten Verlaufstiefs bei 3.623 Punkten unbedingt beachten.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

