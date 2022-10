Renditen sinken | Aktien stabilisiert | Tesla unter Druck

Rückläufige Renditen bei US-Staatsanleihen helfen der Wall Street zum Wochenauftakt. In Großbritannien rudert die Regierung mit den geplanten Steuergeschenken stückweit zurück und die Credit Suisse versichert Investoren, Kunden und Mitarbeitern, dass ausreichend Liquidität und Kapital vorhanden sei. Die Kreditausfallversicherungen ziehen trotzdem an, mit der Aktie erneut unter Druck. Tesla verliert vor Handelsstart rund 5%, nachdem die Auslieferungen im dritten Quartal leicht unter den Zielen lagen.



00:00 - Intro

00:09 - Erste Zeichen einer Stabilisierung

02:35 - Credit Suisse in den Schlagzeilen

05:00 - Konjunktur & Inflation verlieren an Dynamik

05:52 - Rezession | Immobilienmarkt

07:32 - Déjà-vu bei der Notenbank

09:36 - Konjunktur kühlt ab | OPEC Tagung

11:42 - Tesla | Nike | Citigroup

14:22 - DocuSign | Box

16:30 - Technisch betrachtet ausgebombt

17:30 - Rückläufige Renditen bei US-Staatsanleihen

18:55 - Aktien & Anleihen im Minus

