EUR/PLN: Jahreshochs im Visier

Im Vorfeld der am Mittwoch abgehaltenen Zinssitzung wurde in Markt breit spekuliert, ob die polnische Notenbank den Leitzins weiter anheben wird. Das Verbrauchervertrauen und die Einkaufsmanagerindizes sprachen klar dagegen, hier gingen im Vorfeld Rezessionstendenzen um. Dennoch hat die polnische Notenbank die zwölfte Zinserhöhung infolge auf nun 7,00 Prozent vollzogen, was bei einer Inflationsrate von 16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auch nicht verwundert.

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt außergewöhnlich starke Kursspitzen innerhalb dieses Jahres, die größte reichte auf 5,0020 PLN Anfang März. Aber immer wieder versucht sich das Paar aus einem längerfristigen Aufwärtstrend zur Oberseite zu befreien, wie die jüngste Kursentwicklung seit Ende September erneut eindrucksvoll belegt. Nach einem erfolgreichen Pullback zurück auf die obere Trendbegrenzung kam wieder deutliche Aufwärtsdynamik auf und bekräftigt dadurch bullischen Ambitionen.

Auf der Schwelle zur Rezession

Sobald die Vorgängerhochs aus Ende September bei 4,8966 PLN überwunden werden, könnte sich für den Euro eine weitere Kaufwelle in Richtung 4,9378 und schließlich 5,0020 PLN anbahnen. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten, an gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung erfolgen. Bärisch würde es kurzzeitig für das Paar EUR/PLN unterhalb der Vorgängertiefs aus Anfang dieses Monats von 4,7909 PLN zugehen, dann würde ein zeitnaher Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 4,7510 PLN und darunter den EMA 200 bei 4,6850 PLN denkbar.