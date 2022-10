Ethereum Kurs kämpft um 1.300er-Marke – US-Inflationsdaten im Fokus

Das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether notiert am Montag und damit unmittelbar zu Wochenbeginn bei rund 1.308 Dollar. Auf Wochensicht beträgt das Plus damit lediglich 1,47 Prozent. Angesichts schwelender Inflations- und Rezessionssorgen gestaltet sich die Gemengelage weiterhin fragil. Neben den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten, welche es zu verarbeiten gilt, wirft die Veröffentlichung der Teuerungsdaten am kommenden Donnerstag ihre Schatten voraus.

US-Arbeitsmarktdaten präsentieren sich robust – Hoffnung auf behutsame US-Geldpolitik zerschlagen sich

Die jüngste Publikation der US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag hat die globalen Rezessionssorgen wieder hervorgebracht. Der Jobmarkt hat sich entgegen den Erwartungen im vergangenen Monat überraschend robust präsentiert. Die erhofften Risse bleiben damit aus. Auch die Arbeitslosenquote gestaltete sich mit 3,5 Prozent nach zuletzt 3,7 Einheiten rückläufig. Damit trotzt der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten den globalen Unsicherheitsfaktoren, wie etwa der Inflationsproblematik respektive geopolitischen Belastungen.

US-Inflation am Donnerstag im Fokus – Teuerung könnte sich weiter rückläufig bewegen

Mit Argusaugen dürften Börsianer die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am kommenden Donnerstag verfolgen. Nach zuletzt 8,5- und 8,3 Prozent könnte die Inflationsdynamik im vergangenen Monat weiter nachgelassen haben. Ökonomen schätzen den Wert derzeit auf 8,1 Prozent per Jahresmonatsvergleich.