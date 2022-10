Qiagen: Aktie erobert Dax-Spitze – Gerücht um Fusion beflügelt

Gestern ging es mit ihnen bergab, heute haben sie alle Verluste wieder wettgemacht. Die Rede ist vom Diagnostik-Dienstleister Qiagen. Der Grund für diese Aufholjagd war ein Bericht im „Wall Street Journal“, in dem über Fusionsgerüchte mit dem Labordienstleister Bio-Rad Laboratories berichtet wurde.

Qiagen hat mittlerweile über 6 Prozent an Wert gewonnen und hat die Pole Position beim Dax erobert. Laut dem WSJ laufen die Gespräche schon seit einiger Zeit, allerdings ist in den nächsten Wochen keine Einigung zu erwarten. Das WSj schloss auch nicht aus, dass die Gespräche über eine Fusion scheitern werden.

Allerdings passt dieses Gerücht zu den Spekulationen am Markt: So wird schon seit geraumer Zeit laut darüber nachgedacht, dass Qiagen auf der Suche nach einem Partner ist. So gab es vor ungefähr einem Jahr das Gerücht um eine Fusion mit dem französischen Unternehmen Biomerieux. 2020 stand eine Übernahme durch Thermo Fisher Scientific im Rau, die aber am Widerstand der Qiagen-Aktionäre scheiterte.

Qiagen war ein ganz großer Gewinner der staatlich verordneten Corona-Maßnahmen. So florierte der Absatz von Corona-Tests und diversen Diagnostikgeräten – diese Sonderkonjunktur bescherte Qiagen an der Börse vor gut einem Jahr ein 22-Jahreshoch bei 51,56 Euro. Derzeit liegen sie bei rund 44,40 Euro. Mit einem Kursminus von inzwischen nur noch knapp neun Prozent seit Jahresbeginn gehört das Papier im allgemein schwachen Marktumfeld zudem immer noch zu den besten zehn Werten im Dax.

(mit Material von dpa-AFX)