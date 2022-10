onvista Mahlzeit: Dax wird mutiger vor wichtigen Daten - Philips, Gerresheimer, CropEnergies und Xiaomi-Aktie fällt immer tiefer

Ab heute gilt es. Um 20 Uhr wird das Sitzungsprotoll der amerikanischen Notenbank veröffentlicht, Donnerstag kommen die US-Inflationsdaten rein und Freitag werden die ersten großen US-Banken ihre Zahlen für das dritte Quartal präsentieren. Drei Ereignisse, welche die Märkte noch einmal kräftig aufwühlen könnten, wenn sie böse Überraschungen beinhalten.

Aus diesem Grund bleibt der Dax auch vorsichtig. Gegen Mittag liegt er zwar im Plus, aber das ist keine Garantie dafür, dass er auch mit grünen Vorzeichen aus dem Handel geht. Die Entwicklung an der Wall Street redet hierbei ein gewaltiges Wörtchen mit und die Stimmung in Übersee ist aktuell alles andere als gut.

Werbung

Was die ersten Daten aus der Berichtssaison angeht, so fallen diese gemischt aus. Während Gerresheimer und CropEnergies gut geliefert haben, sorgen Philips und Klöckner & Co für große Enttäuschungen bei den Anlegern.

Gut im Plus ist heute auch die Aktie von BYD. Nachdem die Papiere zuletzt in der allgemeinen Marktstimmung kräftig abgegeben haben, geht es heute rund 5 Prozent nach oben. Ein Gerücht zu Apple scheint der Aktie wieder Fantasie einzuhauchen.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert

Die Themen der heutigen Sendung: Dax, Trader2022, Zertifikat auf erneuerbare Energien, Dax, Canadien Solar, First Solar, Encavis, PepsiCo, Xiaomi, BYD, Apple, Philips, Siemens Healthineers, Intel, Tops&Flops, Gerresheimer, CropEnergies, Verbio, Klöckner & Co, Auto1, Musterdepot, Scout24, Siltronic, Sixt, Software AG, Stabilus & Zuschauerfragen