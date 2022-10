KLA - Aktie hängt am seidenen Faden

KLA Corp. - WKN: 865884 - ISIN: US4824801009 - Kurs: 274,810 $ (Nasdaq)

Die Aktie von KLA befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 457,12 USD aus dem Januar 2022 in eine Abwärtsbewegung. Dabei kommt es in dieser Woche zum Bruch einer wichtigen Unterstützung. Man kann die Bewegung seit April 2021 als SKS-Topformation ansehen. Und die wichtige Unterstützung ist die Nackenlinie dieser SKS. Sie verläuft aktuell bei 291,99 USD.

Allerdings liegt bei 268,89-265,51 USD ein wichtiger Notfallunterstützungsbereich. Dieser bleibt bisher unangetastet. Dort liegen mehrere wichtige einzelne Unterstützungen, die sich zu einem dicken Unterstützungsbereich verbinden.

Noch haben die Bullen Chancen

Die KLA-Aktie befindet sich in einer kritischen Situation. Rein formal liegt bereits ein mittelfristiges Verkaufssignal vor. Dieses deutet auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 179,95 USD und damit auf das Zwischenhoch aus dem November 2019 hin. Allerdings haben die Bullen noch gute Konterchancen, solange der Bereich um 268,89-265,51 USD hält. Ein Hinweis für einen Konter wäre eine stabile Rückkehr über 291,99 USD. Gelingt diese, dann wäre Platz in Richtung 370-375 USD oder vielleicht sogar an das Allzeithoch.

Fazit: Die KLA-Aktie muss sich in Kürze entscheiden. Diese Entscheidung kann den Kursverlauf für mehrere Wochen beeinflussen und eine Bewegung von ca. 25-30 % auslösen.

